Ankara'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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Ankara'da Yoğun Sis Etkili

Ankara\'da Yoğun Sis Etkili

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafikte zorluklar yaşandı.

19.12.2024 10:05
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Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak trafikte ilerlemeye çalıştı. Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sisin akşam yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ile yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika

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