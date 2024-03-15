Ankara\'daki Hacı Bayram-ı Veli İmareti Ramazan Ayında Açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ilk imareti olan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'nin açılışını Ramazan ayında gerçekleştirdi. İmaret, başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı günlük 3 çeşit yemek hizmeti sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının 5'inci gününde Hacı Bayram-ı Veli İmareti'ni hizmete açtı. Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan imaret, tam kapasitede 2 bin kişi ve 500 aileye hizmet verebilecek. Toplamda 850 metrekarelik alana sahip olan imarette her türlü yemek yapılabilecek.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, bir Osmanlı geleneği olan imaret kültürünü yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bahçecik, imaret kültürünün Osmanlı'dan günümüze miras kalan yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik göstergesinin eyleme dönüşmüş hali olduğunu söyledi.

"Bu sadece Ramazan ayına özel değil"

İmaretin Ramazan sonrasında da Ankaralıların hizmetinde olacağını vurgulayan Bahçecik, şunları söyledi:

"Ankara'daki imaretimizle birlikte üçüncü imaretimizi de Ramazan ayıyla birlikte hizmete açmış olduk. Bulunduğumuz alan 850 metre kapalı alana ait bir alan. Tüm inşaatını 85 günde tamamladık. Şu anda ihtiyaç sahiplerinden başvuruları alıyoruz. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde günlük 500 aileye, ortalama 2 bin kişinin evlerine 3 çeşit sıcak yemeğimizi ulaştırıyoruz. Ramazan ayının başlarında olduğumuzdan dolayı başvuru sayımız neticesinde evlere hizmet götürüyoruz. Şu an ortalama 90 ailemizin evlerine yemek servisi yapıp, burada da yemek salonumuzda ihtiyaç sahibi olan mahalle sakinlerine, öğrencilere iftar yemeği veriyoruz. Tabii her bir vakfiye bizlere edilmiş bir emanet ve biz de bu emanete sahip çıkıyoruz. Bu inancımızın bir gereği. Başta insanlık tarihi olmak üzere yıllardır tüm canlılarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çok ciddi hizmetler vermiş ve bunu kendine bir görev edinmiş. Bu anlamda önemli bir kurum. Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yıllardır çıkarsız, koşulsuz, şartsız yardımlaşmanın bir ana örneği olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce geçmişte hayırsever kişilerin ekmiş oldukları tohumları bugün bizler geleceğe taşıyoruz. Bu tohumlar bugün dünyanın dört bir tarafında adalet, merhamet, paylaşma duygusu ve hoşgörü olarak kökleşmiş çok büyük bir ulu ağaç konumunda. Şu anda bize başvuran 90 ailenin evlerine günlük sıcak yemek servis ediyoruz. Yemek salonumuzda da 150-200 kişiyle iftarda birlikte oluyoruz. Bu sadece ramazana özel değil. Yılın 12 ayında bize başvuran 500 ailenin evine, günlük 3 çeşit yemeği servis edeceğiz."

Hacı Bayram-ı Veli İmareti, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde İstanbul'daki Eyüp Mihrişah Sultan İmareti, Tokat'ta geçen hafta hizmete sunulan Gülbahar Hatun İmareti'nin ardından üçüncü imaret olarak hizmet verecek. - ANKARA