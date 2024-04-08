Ankara Demetevler Parkı'nda Yeni Sosyal Tesis Açıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Parkı'nın içerisinde atıl olarak bulunan lunapark alanını yeni bir sosyal tesise dönüştürdü. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Burası Ankaramıza kazandırdığımız Yaşam Demeti… Kreş, Belpa Kafe, Emekliler Lokali, kütüphane ve birçok spor alanı hemşehrilerimizi bekliyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeşil dostu sosyal tesisleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. ABB tarafından Demetevler Parkı'nın kuzey köşesinde yer alan eski lunapark alanı da vatandaşların talebi üzerine, 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 12 bin metrekarelik alanda Yaşam Demeti Parkı olarak açıldı.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Başkan Yavaş, Başkente kazandırılan sosyal tesisi X hesabından, "Burası Ankara'mıza kazandırdığımız Yaşam Demeti… Kreş, Belpa Kafe, Emekliler Lokali, kütüphane ve birçok spor alanı hemşehrilerimizi bekliyor" sözleriyle duyurdu.

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarı Gül Akkaya, parka ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaşam Demeti 12 bin metrekarelik alana kurulu. İçerisinde 9 bin metrekarelik yeşil alanımız ve 500 tane ağacımız mevcut. Gençlik merkezi, emekliler lokali, BelPa Kafe, çocuk etkinlik alanı bulunmakta. Bu alan eskiden Demetevler Parkı içerisine kurulmuş olan lunaparkın yeriydi. Çok atıl bir durumdaydı. Bölge halkımızdan da çok ciddi problemler yaşandığına dair şikayetler alıyorduk. Biz de bu alanı Yaşam Demeti'ne çevirmeye karar verdik. Çevre Koruma Daire Başkanlığı'mız, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'mız, Kent Estetik Daire Başkanlığı'mız, ve BelPaile yaklaşık olarak 17 milyon 500 TL'lik kendi belediye bünyemizde yaptığımız bir parka dönüştürdük ve parkı halkımızın kullanımına armağan ettik."

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlar ise Yaşam Demeti Parkı'nın kullanıma açılmasından duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Ayten Baranoğlu: "Burayı çok beğendim. Daha önce bir demir yığını vardı. Harika olmuş. Buranın yüzünü değiştirdi diyebilirim. Dışarıdan bakmıştım, bu kadar büyük, geniş ve çok kapsamlı görünmüyordu. Çok memnunuz başkanımızın hizmetlerinden."

-Burcu Şimşek: "Çocuklarımla gelip burada hem piknik yapmak hem oyun oynamalarını izlemek çok büyük bir mutluluk gerçekten de. Güvenli olduğunu da düşünüyorum. Büyük çocuklar için de alanlar yapılmış. Çocuklarla hem sabah hem akşamüzeri buraya gelip vakit geçirmek çok keyifli olacak."

-Sevim Ankaralı: "Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Bayramdan sonra gelip Emekliler Lokali'ne de kayıt olacağım."

-Mevlüt Ali Yeşilöz: "Çok güzel oldu, çok memnunuz. Bizim gibi yaşlılara, gençlere büyük bir servet. Allah, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Bizler hem mahalleliler olarak hem yaşlılar olarak çok memnunuz. Gençler de çok memnun. Onların da hemen bizim yanımızda kafeleri var, faydalanabilecekleri kütüphaneler var, bilgisayarlar var. Mükemmel bir yer."