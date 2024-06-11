Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili için tedbirler aldı - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili için tedbirler aldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin Kurban Bayramı tatilinde güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı. Beypazarı Yolu, Eski İstanbul Yolu ve diğer noktalarda trafik akışı bariyerlerle kontrol altına alınacak.

11.06.2024 22:09
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin Kurban Bayramı tatilinde güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, 11 Haziran 2024 günü saat 12.00'den 24 Haziran 2024 günü saat 12.00'ye kadar, Beypazarı Yolu 121. km (Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), Eski İstanbul Yolu 53. km, Ciğir Köyü çıkışı 55. km, Kurtboğazı tepe orta refüjü 56. km, Dutözü Kavşağı 58. km, İğdir Köyü dönüşü 59. km, Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü 64. km, TIR Parkı Kavşağı 65. km, Uğurlu Köyü Kavşağı, Konya Yolu 82. km (TŞOF Kavşağı), Samsun Yolu Çalışkanlar Kavşağı, Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı bariyer ile kapatılacak olup bu noktalarda trafik akışı transit olarak verilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili için tedbirler aldı - Son Dakika

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