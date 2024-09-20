Ankara İtfaiyesi 51 İstasyona Yükseliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen binalarla birlikte istasyon sayısını 48'e yükselten Ankara İtfaiyesi; Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere'ye de modern istasyonlar inşa ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye istasyonlarını yenilemeye devam ediyor. Toplam 48 tane modern itfaiye istasyonuna sahip olan Ankara İtfaiyesi, Sincan Temelli, Yenimahalle Yakacık ve Çamlıdere'ye de modern istasyonlar inşa ediyor.

Kent genelinde itfaiye istasyonlarının sayısı artacak

2024 yılı içinde faaliyete girmesi planlanan 3 yeni istasyon ile Ankara İtfaiyesi, kent genelinde toplam 51 istasyonla daha etkin bir şekilde hizmet verecek. Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin dağılımına göre olumsuz durumlarda Başkentlilerin can ve mal güvenliğini önceleyen Ankara İtfaiyesi; ayrıca Pursaklar, Kalecik, Bala, Güdül, Mamak Natoyolu, Etimesgut Eryaman, Altındağ Karapürçek ve Nallıhan Çayırhan'da belirlenen noktalara 8 tane daha yeni ve modern itfaiye istasyonu kurmak için çalışma başlattı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sürerken yeni istasyonlarda itfaiyecilerin her türlü ihtiyacı da düşünülüyor. Modern istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunurken ayrıca, 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresinde çeşitli sportif alanlar yer alıyor. - ANKARA