Ankara Kalkınma Ajansı Yeşil Yaka Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ankara Kalkınma Ajansı Yeşil Yaka Programı Başvuruları Başladı

Ankara Kalkınma Ajansı Yeşil Yaka Programı Başvuruları Başladı

Ankara Kalkınma Ajansı, Yeşil Dönüşüm adaptasyon sürecini desteklemek ve Ankara'nın rekabet edilebilirliğini artırmak amacıyla Yeşil Yaka Programı'nı başlattı. Ücretsiz olarak sunulan eğitim serisi, yeşil sektörler odaklı olarak Ankara'nın beşeri sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

12.08.2024 11:01
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Ankara Kalkınma Ajansı'nın, Yeşil Dönüşüm adaptasyon sürecini desteklemek ve Ankara'nın rekabet edilebilirliğini artırmak amacıyla başlattığı Yeşil Yaka Programı'nın başvuruları başladı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Yeşil Dönüşüm adaptasyon sürecini desteklemek ve Ankara'nın rekabet edilebilirliğini artırmak amacıyla Yeşil Yaka Programı'nı düzenliyor. Ücretsiz olarak sunulan bu eğitim serisi, katılımcıların Yeşil Dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefliyor ve gittikçe önem kazanan yeşil sektörler odaklı olarak Ankara'nın beşeri sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu eğitim serisi ile katılımcılar, sürdürülebilirliğin kurumsal düzeyde nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi edinecek, temel su ve karbon ayak izi hesaplama yöntemlerini öğrenerek çevresel etkilerin ölçülmesi ve azaltılması konusunda yetkinlik kazanacak ve enerji yönetimi sistemleri hakkında detaylı bilgi edinerek enerji verimliliğini artırmak için stratejiler geliştirebilecek.

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Yönetimi eğitimi 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimi 17-18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama eğitimi 3-4 Ekim'de gerçekleşecek ve son olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Eğitimler belirtilenen tarihlerde 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansının hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Başvuru için 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Ankara Kalkınma Ajansı'nın web sitesinde yer alan formun doldurulması gerekiyor. Katılım 30 kişi ile sınırlı olacak. Kurumlardan gelecek başvuruların değerlendirilmesinde her kurumdan en çok 1 kişinin katılım sağlamasına dikkat edilecek. Sadece eğitime katılması uygun bulunan katılımcılara 29.08.2024 tarihine kadar e-posta ve/veya telefon yolu ile bilgi verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Kalkınma Ajansı Yeşil Yaka Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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