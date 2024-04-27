Ankara Milletvekilleri Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ankara Milletvekilleri Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini Ziyaret Etti

Ankara Milletvekilleri Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini Ziyaret Etti

Ankara milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Zehranur Aydemir, Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini ziyaret etti. Milletvekilleri, markaya destek vermek amacıyla yapılan ziyarette maden suyu hakkında bilgiler aldı.

27.04.2024 18:52  Güncelleme: 18:56
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Başkent'in yerli ve milli markası Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini Ankara milletvekillerinden Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Zehranur Aydemir ziyaret etti.

Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini Ankara milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ömer İleri ve Zehranur Aydemir ziyaret etti. Milletvekillerine önceki dönem vekillerden Hacı Turan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkut Ata ve Beypazarı Belediyesi önceki dönem Başkanı Tuncer Kaplan da eşlik etti. Ankara milletvekilleri geçtiğimiz günlerde spekülasyon içerikli yapılan haberler üzerine markaya destek vermek amaçlı ziyarette bulunduklarını belirtti.

Tesisleri gezen vekiller, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan'dan maden suyu hakkında bilgiler aldı.

"Saatte 300 bin şişe maden suyu şişelemekteyiz"

Ercan, yaptığı açıklamada, "70 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde saatte 300 bin şişe maden suyu şişelemekteyiz. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip maden suyu şişeleme makine parkına sahibiz. Maden suyumuz zengin mineral yapısıyla yer altında doğal olarak oluşmakta ve tam otomasyona sahip makinalarımızda el değmeden şişelenmektedir" dedi.

Beypazarı Doğal Maden Suyu'nun Türkiye için önemini işaret eden Ercan, "Ülkemiz, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa'daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaşmaktadır. Türkiye'nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir" diye konuştu.

Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ise yaptığı açıklamada, yerli üretici ve markaların ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Doğal kaynağından çıkan maden suyunun halkımıza en hijyenik şartlarda sunulmasından memnuniyet duyduk. Her hafta Sağlık Bakanlığı'mız tarafından denetlenen tertemiz, insan eli değmeden tamamen steril şartlarda, kapalı ortamlarda şişelenen ve güvenle içilebilecek maden suyunu ve sağlık açısından her türlü şartları sağlayan bu tesisi görmekten büyük bir mutluluk duyduk." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Milletvekilleri Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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