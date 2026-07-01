Ankara, NATO Zirvesi için hazır

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesinde kent genelindeki hazırlıklar sürerken, taksici esnafı da yabancı heyetleri en iyi şekilde karşılamak amacıyla çeşitli hazırlıkları hayata geçiriyor.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Serkan Erdoğan, zirve toplantısı kapsamında görev yapacak taksicilerin hem kişisel görünümlerine hem de araç temizliğine özen gösterileceğini belirtti. Bu kapsamda şoförlerin gri pantolon ve beyaz gömlek giyeceğini ifade eden Erdoğan, araçlarda misafirlere Türk lokumu, kolonya ve sıcak hava nedeniyle soğuk su ikram edileceğini söyledi. Yabancı konukların havalimanından ayrıldıktan sonra ilk temas kurduğu meslek grubunun taksiciler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu nedenle Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Erdoğan, tüm taksicilere yabancı misafirlere karşı güler yüzlü, nazik ve örnek bir hizmet anlayışıyla hareket etmeleri çağrısında bulunarak, başkentin uluslararası organizasyona yakışır şekilde temsil edileceğine inandıklarını söyledi. Hazırlıkların titiz ve özenli bir şekilde sürdüğünü aktaran Erdoğan, yabancı konukları misafir etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Şoför arkadaşlarımıza kısa bir şekilde İngilizce kursları verdik"

NATO Zirvesi öncesinde gerekli hazırlıkların neredeyse tamamlandığını belirten Erdoğan, "Şoför arkadaşlarımızın kıyafetleri tek tip olacak. Beyaz gömlek, gri pantolon ve yaka kartları olacak. Konuklarımızı bu şekilde karşılayacaklar. Yabancı konuklarımıza Türk kültürünü tanıtmak adına Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramlarımız olacak. Şu anda şoförlerimiz çok heyecanlı, tedbirlerimizi aldık. Karşılama çok önemli. Şoför arkadaşlarımıza kısa bir şekilde İngilizce kursları verdik. Mesela yabancı konuğumuz araca binince 'Hello' dedi. Şoförümüz de 'Hello' diyerek cevap verdi ve akabinde 'Where are you going?' diyerek 'Nereye gideceksiniz?' diye soracak. Araçlarımıza 'Welcome to Ankara' yazılı stickerlar yapıştırdık. Bu stickerlarda NATO bayrağı ve Türk bayrağı olacak. NATO Zirvesi ülkemiz için umarım hayırlı geçer" diye konuştu.

"Esenboğa taksi ailesi NATO'ya hazır"

Zirve kapsamında şoförlerle toplantılar yaptıklarını ve yapmayı da sürdürdüklerini ifade eden Ankara Esenboğa Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Tuncel ise, "Yabancı konuklarımıza kültürümüzde bulunan Türk lokumu, kolonya ve havalar sıcak olduğu için de soğuk su ikramında bulunacağız. Toplantılarımız devam ediyor ve devamlı toplantılar gerçekleştiriyoruz. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner başkanımız da bizimle bir toplantı düzenledi. Onun doğrultusunda yapılacak şeylere dikkat etmeye çalışıyoruz. NATO Zirvesi kapsamında durağımızda İngilizce kursları yaptık. Şoför arkadaşlarımız ilk defa böyle bir şeye şahitlik edeceği için heyecanlılar. Esenboğa taksi ailesi NATO'ya hazır" şeklinde konuştu. - ANKARA