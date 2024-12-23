Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı, Çukurambar ve Zeynepçik Bitki Evleri yeni yılı rengarenk çiçeklerle karşılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı, Çukurambar ve Zeynepçik Bitki Evlerinde, Başkentliler için birbirinden güzel çiçek aranjmanları hazırlandı.
ANFA Bitki Evlerinde yeni yıl hazırlıklarının tamamlandığını belirten Peyzaj Mimarı Kübra Uzun Keleş, "ANFA Bitki Evlerimizde yeni yıla özel köşeler oluşturduk. Yılbaşına özel aranjman çeşitlerimiz ve kokina çiçeklerimizle herkesi ANFA Bitki Evlerine bekliyoruz" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara'nın Bitki Evleri Yeni Yıla Rengarenk Çiçeklerle Hazırlanıyor - Son Dakika
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