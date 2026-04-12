Ankara\'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ankara'nın çevre ilçelerine ve yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kar yağışı özellikle Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. İlçeye bağlı Kirazyanı, Karaşar ve Ahlatlık bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.
Öte yandan, Elmadağ ilçesinde de kar yağışıyla birlikte badem ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Bahar mevsiminde çiçek açan badem ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti. - ANKARA
