Ankara Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV'in Etkisi - Son Dakika
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Ankara Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV'in Etkisi

Ankara Uluslararası Aile Fuarı\'nda TÜRGEV\'in Etkisi
02.07.2025 10:02
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TÜRGEV'in düzenlediği atölyelerle Aile Fuarı, 30 bin ziyaretçiyle aile değerlerine odaklandı.

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı'nda, Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk atölyeleri dikkat çekti. Gençlere yönelik etkinlikler de katılımcılar tarafından beğeni toplarken, aile ve iyilik teması fuara damgasını vurdu.

Ankara'da 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Aile ve İyilik" temalı Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV standı yoğun ilgi gördü. 2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen fuar, gençlere, ailelere ve ziyaretçilere yönelik eğitim faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerinin tanıtıldığı önemli bir platform oldu.

30 bin kişi aile ve iyilik etrafında buluştu

Türkiye'de ilk kez "Aile ve İyilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlik, aile alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirirken, TÜRGEV de fuarda önemli bir yer aldı. 30 bine yakın ziyaretçinin katıldığı fuarda, 40'tan fazla ulusal ve uluslararası STK stant açtı.

Güzel İşler Fabrikası fuarın kalbine dokundu

TÜRGEV'in standında düzenlenen değerler eğitimi, el sanatları ve farkındalık temalı atölyeler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlikler öne çıkarken, aile bireylerine yönelik rehberlik içerikleri de beğeni topladı. Fuar süresince TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" projeleri ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflendi. Fuar kapsamında gerçekleşen söyleşi, panel ve konferanslarda aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçleri çok yönlü ele alınırken, ziyaretçilere hediyeler dağıtıldı. Ayrıca Gelenekli Türk-İslam Sanatları, el sanatları, sulu boya ve "Hayata Köprü Sanat" projeleri gibi sergiler ile "Ailemde İyilik Var", "Aile ve Baba" temalı fotoğraf sergileri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Deri, mum, ebru, örgü ve müzik atölyeleri de katılımcıların geleneksel sanatlarla buluşmasını sağladı.

TÜRGEV standı iletişim ve dayanışma merkezi oldu

Fuarda ayrıca TÜRGEV'in aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları, aile içi iletişim ve toplumsal dayanışma gibi konular da fuar katılımcılarına aktarıldı. Uluslararası Aile Fuarı'nda alınan olumlu geri dönüşler, vakfın topluma yönelik projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle Türkiye'de aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen fuar, bu anlamda büyük bir önem taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV'in Etkisi - Son Dakika

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