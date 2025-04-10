Ankara ve Sivaslı Öğrenciler 'Kültürler Buluşuyor' Projesinde Bir Araya Geldi

Ankara ve Sivaslı öğrenciler "Kültürler Buluşuyor" projesi kapsamında Söke'de

AYDIN - Ankara Yenimahalle, Sivas Divriği ve Sökeli öğrencileri bir araya getirerek kültürel etkileşimi ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen "Kültürler Buluşuyor" projesi etkinlikleri Söke'de başladı.

Söke Kaymakamlığı, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Söke Belediyesi'nin paydaş olduğu "Kültürler Buluşuyor" Projesi'nin ilk buluşması sabah saatlerinde kahvaltıda gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile birlikte Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, Özel Kalem Müdürü Nazlı Atbinici ve Kültür Müdürü Sevda Felek; Söke'nin konuğu olan öğretmen ve öğrencileri karşıladı. Öğrencilerin Söke'de dolu dolu hazırlanan programla dört gün geçireceklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı; "Burada amaç ülkenin çeşitli kentlerinden kültürlerin buluşması, değişik coğrafyalardan insanların birbirleri ile arkadaşlık ve dostluk bağlarını kurmalarını sağlamak, aynı zamanda birbirlerine kendi kültürlerini aktarmak" dedi.

"Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Söke'ye hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu; "Ankara ve Sivas'tan konukları Söke'de ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Söke Belediyesi olarak kültürel etkinlikleri çok önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından her grup kendi memleketleri ile ilgili kısa sunumlar yaptı. Kahvaltı sonrasında Söke'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'ne geçildi. Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Kültür ve Sanat Evi'nde 'Ebru Sanatı' etkinliği gerçekleştiren öğrenciler, Sökeli eğitmen Mustafa Aygün nezaretinde kendi elleriyle ebru yapma fırsatı buldu. Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi konakları gezen öğrenci ve öğretmenler, Söke'nin tarihi hakkında da Söke Belediyesi Arkeoloğu Sezgin Sukayar'dan bilgiler aldı. Öğle yemeği Kemalpaşa Mahallesi'nde geleneksel 'dede aşı pilavı' ve Söke'nin yöresel lezzetlerinden 'Ekmek Dolması' oldu.

Hazırlanan program dahlinde öğrenciler 11 Nisan Cuma günü Söke Belediyesi İlber Ortaylı Kitabevinde güne başlayacak. Müze, Tren Garı, Sıfır Atık Tesislerini gezecek öğrenciler, akşam saatlerinde Kuşadası'nda olacak. 12 Nisan Cumartesi günü Priene, Doğanbey gibi tarihi alanları gezecek heyet daha sonra Serçin Yılanbalığı Festivali'nde olacak.