Ankaralı taksi şoförü aracında kurduğu mini serayla yoğun talep alıyor - Son Dakika
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Ankaralı taksi şoförü aracında kurduğu mini serayla yoğun talep alıyor

Ankaralı taksi şoförü aracında kurduğu mini serayla yoğun talep alıyor
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Ankara'da 29 yıldır taksicilik yapan Veysel Odabaşı, aracında 12 yıldır fesleğen ve karanfil yetiştirerek mini bir sera oluşturdu. Bu uygulamanın müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Odabaşı, çiçeklerin kötü kokuları giderdiğini ve taksisinin daha fazla tercih edilmesini sağladığını söyledi.

Ankara'da 29 yıldır taksicilik yapan Veysel Odabaşı, 12 yıldır aracında yetiştirdiği çiçeklerle müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Ankara'da 29 yıldır taksicilik yapan Veysel Odabaşı, aracında 12 yıldır yetiştirdiği çiçeklerle dikkat çekiyor. Taksisinin içerisinde oluşturduğu mini serada fesleğen ve karanfil yetiştiren Odabaşı, çiçeklerin araçtaki kötü kokuları gidermesinin yanı sıra müşterilerin ilgisini çektiğini ve bu nedenle taksisinin daha fazla tercih edildiğini belirtti.

"Aracımda mini bir sera yaptım"

Taksisine yerleştirdiği çiçeklerin hem kendisini hem de müşterilerini mutlu ettiğini belirten Veysel Odabaşı, "29 yıldır taksicilik yapıyorum. 12 yıldır aracımda bu şekilde çiçek yetiştiriyorum. Ben Türkmen Yörük'üyüm ve Yörükler doğayı çok sevdikleri için ben de doğayı seven bir insan olarak aracımda da bu şekilde mini bir sera yaptım. Çiçekler bana büyük mutluluk veriyor. Gelen müşterilerime de mutluluk veriyor, huzurlu oluyorlar. Bu işime de yansıyor, müşteriler telefon numaramı alıyorlar. Bana fazla kazanç sağlıyor. Yolda giderken bana çiçekli taksi diyorlar. Müşteri öndeki araca binecekken, benim aracıma biniyor, bana da bu tür katkılar oluyor" dedi.

"Müşterilerim çok mutlu oldu"

Odabaşı, çiçekleri taksisine yerleştirme fikrinin, bir kadın müşterisinin çiçeklere gösterdiği olumlu tepki üzerine ortaya çıktığını ifade ederek, "Taksime ilk olarak fesleğen koydum. O fesleğeni koyduğumda bir bayan müşterim çok mutlu oldu. Kanser hastasıymış, elinde tahlillerle bana çok teşekkür etti. Beni şu anda çok mutlu ettiniz, moralim sıfırdı dedi. Ben de bundan etkilendiğim için ertesi gün çiçekleri koyduğum panoyu yaptım. Ortaya fesleğeni koydum, kenarlara da karanfilleri koydum. Servise çıktım, müşterilerim daha çok mutlu oldu. Çevrede geçen araçlar arabamda çiçek gördüğü zaman mutlu bir şekilde beni tebrik ediyorlar" diye konuştu.

"Fesleğenin bakımı hem kolay hem de çok güzel bir koku veriyor"

Taksisine yerleştirdiği çiçeklerin müşterilerinin ilgisini çektiğini ve bu sayede daha sık tercih edildiğini aktaran Odabaşı, "Fesleğenin bakımı hem kolay hem de çok güzel bir koku veriyor. Sineklerden uzak tutuyor. Araca bindiğiniz zaman güzel bir enerji alıyorsunuz, güzel bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. Onun haricinde yanındaki koymuş olduğum çiçekler de ona renk katıyor. Taksimde çiçeğin olmasından dolayı müşterilerim beni daha çok tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"Taksici arkadaşlarıma araçlarında benim gibi çiçek yetiştirmelerini tavsiye ederim"

Çiçeklerin, araç içerisindeki sigara ve ter kokusunun giderilmesine katkı sağladığını vurgulayan Odabaşı, şu ifadelere yer verdi:

"Taksici arkadaşlarıma araçlarında benim gibi çiçek yetiştirmelerini tavsiye ederim. Araçlarında sigara içiliyorsa sigara kokusunu alır, ter kokusunu alır. Her binen müşteriye aracı mis gibi kokar, güzel bir şekilde hizmet verir. Bütün taksici arkadaşlarıma bu şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Taksilerinde bir tane de olsa bitki yetiştirmesi hem kendisi için hem de müşteriler için faydalı olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankaralı taksi şoförü aracında kurduğu mini serayla yoğun talep alıyor - Son Dakika

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