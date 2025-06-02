Ankaralılar Kurban İçin Çankırı\'yı Tercih Ediyor

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan almak için hem uygun fiyat hem de yakınlık sebebiyle Çankırı'yı tercih ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan satışları hız kazandı. Ankara'dan gelen birçok vatandaş, kurbanlık hayvan almak için Çankırı'yı tercih ediyor. Hem fiyatların daha uygun olması hem de Çankırı'nın Ankara'ya yakınlığı, Çankırı'yı kurbanlık satışında tercih edilen bir merkez haline getiriyor. Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, Çankırı'dan daha çok Ankara'ya kurbanlık sattıklarını söyledi.

"Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor"

Kurban alacak vatandaşlara fiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Kadir Kara isimli çiftçi, "Kurban almaya gelen vatandaş ilk başta hayvanın kilosunu soruyor. Bu durum bence yanlış. Öncelikle hayvanın sağlığını ve kurban olup, olamayacağını sorması lazım. Hayvanların kurban olabilmesi için kapak atmaları gerekiyor. Hayvanın ağzını açıp dişlerinden kontrol edebilirler. Bu saye dede hayvanın iki yaşını doldurup kurban olabileceği oradan belli olur. Genellikle dişi hayvanların alınmamasını öneririm, çünkü gebelik söz konusu olabiliyor. Kesimlerde ise temiz ve hijyenik alanlar olması ve İslami kurallara uyulması gerekli. Bu sene kurban satışlarımız gayet iyiydi. Hayvanlarımı genellikle Ankara'nın Çubuk ilçesinden alıp yetiştiriyorum. Ankara'dan kurbanlık alan müşterilerim var. Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor" dedi.

"Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık"

Ankara'ya Çankırı'ya göre daha fazla kurbanlık hayvan sattığını belirten Ömer Kara ise, "Ankaralılar kurban alımında genellikle Çankırı'yı tercih ediyor. Ankara'ya göre Çankırı biraz daha uygun fiyatlı. Buranın hayvanlarında hiçbir sorun olmaz. Katkı maddesiz beslenen, doğada otlayan hayvanlardır. Bu sene Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık. Vatandaşları kurbanlık alırken iki yaşını doldurmuş olmasına, boynuzundan kuyruğuna kadar kontrol edilmelidir" diye konuştu. - ÇANKIRI