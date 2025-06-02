Ankaralılar Kurban İçin Çankırı'yı Tercih Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankaralılar Kurban İçin Çankırı'yı Tercih Ediyor

Ankaralılar Kurban İçin Çankırı\'yı Tercih Ediyor
02.06.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na yaklaşırken Ankaralılar, uygun fiyat ve yakınlık nedeniyle Çankırı'dan kurbanlık alıyor.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan almak için hem uygun fiyat hem de yakınlık sebebiyle Çankırı'yı tercih ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan satışları hız kazandı. Ankara'dan gelen birçok vatandaş, kurbanlık hayvan almak için Çankırı'yı tercih ediyor. Hem fiyatların daha uygun olması hem de Çankırı'nın Ankara'ya yakınlığı, Çankırı'yı kurbanlık satışında tercih edilen bir merkez haline getiriyor. Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, Çankırı'dan daha çok Ankara'ya kurbanlık sattıklarını söyledi.

"Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor"

Kurban alacak vatandaşlara fiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Kadir Kara isimli çiftçi, "Kurban almaya gelen vatandaş ilk başta hayvanın kilosunu soruyor. Bu durum bence yanlış. Öncelikle hayvanın sağlığını ve kurban olup, olamayacağını sorması lazım. Hayvanların kurban olabilmesi için kapak atmaları gerekiyor. Hayvanın ağzını açıp dişlerinden kontrol edebilirler. Bu saye dede hayvanın iki yaşını doldurup kurban olabileceği oradan belli olur. Genellikle dişi hayvanların alınmamasını öneririm, çünkü gebelik söz konusu olabiliyor. Kesimlerde ise temiz ve hijyenik alanlar olması ve İslami kurallara uyulması gerekli. Bu sene kurban satışlarımız gayet iyiydi. Hayvanlarımı genellikle Ankara'nın Çubuk ilçesinden alıp yetiştiriyorum. Ankara'dan kurbanlık alan müşterilerim var. Hem yakın hem de uygun olduğu için Ankaralılar kurban alımında Çankırı'yı tercih ediyor" dedi.

"Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık"

Ankara'ya Çankırı'ya göre daha fazla kurbanlık hayvan sattığını belirten Ömer Kara ise, "Ankaralılar kurban alımında genellikle Çankırı'yı tercih ediyor. Ankara'ya göre Çankırı biraz daha uygun fiyatlı. Buranın hayvanlarında hiçbir sorun olmaz. Katkı maddesiz beslenen, doğada otlayan hayvanlardır. Bu sene Ankara'ya Çankırı'dan fazla kurbanlık sattık. Vatandaşları kurbanlık alırken iki yaşını doldurmuş olmasına, boynuzundan kuyruğuna kadar kontrol edilmelidir" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Ankara, Kurban, Kültür, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankaralılar Kurban İçin Çankırı'yı Tercih Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:16:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ankaralılar Kurban İçin Çankırı'yı Tercih Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.