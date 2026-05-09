Anne Bebeğini Araçta Unuttu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilinin içinde anahtarını unutan genç bir anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle büyük bir şok yaşadı. 3 aylık bebeğinin araçta mahsur kalması üzerine talihsiz anne büyük korku yaşarken, çilingirci tarafından açılan kapılar anneyi bebeğine kavuşturdu.

İlçenin İnönü mahallesi İncirlik Camii önünde sürücü anne kısa süreliğine aracından indiği sırada Opel marka otomobilin anahtarını içerideki koltukta unuttu. Otomobilinin içinde anahtarını unutan talihsiz anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle bir anda büyük bir şok yaşadı. Pusette bulunan 3 aylık bebeğin içeride kalmasıyla havasızlık ve sıcaklık nedeniyle bebeğin hayati tehlikesinin bulunmasından korkan anne, panik içinde gözyaşları içinde çevredeki esnaftan yardım istedi. Bölgeye bir çilingirci çağırılırken, geçen yarım saatlik sürede bebeğin sürekli ağlaması anneyi daha da tedirgin etti. Çilingircinin gelerek kapının açılması ile anne bebeğine kavuşurken, çevredeki herkes durumu alkışlar ile kutladı. - TRABZON