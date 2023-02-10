Annesinin siper olduğu minik Eylül, 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Annesinin siper olduğu minik Eylül, 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Eylül, depremin 94. saatinde binanın enkazından canlı çıkarıldı.

Annesinin siper olduğu minik Eylül, 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Eylül, depremin 94. saatinde binanın enkazından canlı çıkarıldı. Annesinin Eylül'ü kucağına alarak siper olduğu ancak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam eden ekiplerden biri depremin 94. saatinde 4 yaşındaki Eylül'ü enkazdan sağ çıkardı. Eylül'ün annesinin kucağında bulunduğu ancak annenin ve küçük kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi. Eylül'ün babasının yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

4 yaşındaki Eylül, kendisi için siper olan annesinin kucağında bulunarak enkazdan sağ çıkarıldı

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