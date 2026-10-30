Antakya'da Almanya destekli Sağlıklı Yaşam Merkezi törenle açıldı - Son Dakika
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Antakya'da Almanya destekli Sağlıklı Yaşam Merkezi törenle açıldı

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Antakya\'da Almanya destekli Sağlıklı Yaşam Merkezi törenle açıldı
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Almanya'nın Aalen, Kiel ve Dortmund kentlerinin desteğiyle Antakya'da kurulan Sağlıklı Yaşam Merkezi törenle açıldı. Merkezde fizik tedavi, spor, psikososyal danışmanlık ve çocuk gelişimi hizmetleri sunulacak; vatandaşların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaşacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Almanya'nın Aalen, Kiel ve Dortmund kentlerinin desteğiyle Antakya'da hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden yapılanması kapsamında oluşturulan merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor ve egzersiz, psikososyal danışmanlık ve çocuk gelişimi alanlarında hizmet sunulacak. Merkezin, vatandaşların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Aalen Belediye Başkanı Frederik Brütting, Kiel Kent Konseyi Başkanı Bettina Aust, Dortmund heyeti ve Çukurova Derneği Başkanı Yaşar Bağdat ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk, merkezin yapımına Almanya'dan yaklaşık 1 milyon avro bağış yapıldığını, belediyenin ise proje için yaklaşık 3 milyon avro harcadığını belirtti. Öntürk, deprem sonrasında gösterilen uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekerek merkezin vatandaşların iyileşme sürecine katkı sağlamasını temenni etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise depremde kentteki sağlık altyapısının ağır hasar gördüğünü, 7 hastanenin yıkıldığını ve kentte 9 hastanenin hizmet verdiğini ifade etti. Masatlı, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek Almanya başta olmak üzere farklı bölgelerden gelen destekler için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Alman heyeti üyelerine hediye takdim edildi. Protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilerek Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete alındı.

Kaynak: İHA
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