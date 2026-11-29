Hatay'da Uzun Çarşı'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan 3 çocuk annesi Fatma Çelik, eşinden devraldığı tezgahta yaklaşık 10 yıldır simit üretiyor. Çelik, kazancıyla çocuklarının geçimine katkıda bulunuyor ve mesleğine duyduğu ilgiyi "Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim" sözleriyle dile getiriyor.

Antakya ilçesinde yaşayan Fatma Çelik, Uzun Çarşı'da bulunan tezgahının başında simitçilik yapıyor. Yıllar önce eşinden devraldığı simit tezgahının başına geçen Çelik, 10 yıldır simit satıyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Çelik, müşterilerine Antakya simidi, Antakya kahkesi, poğaça türleri ve börekler sunuyor. Çocukları büyüdükten sonra çalışma hayatına atılan Çelik, ilk zamanlarda kadınların pek tercih etmediği simitçilik mesleğine başladığı için tedirginlik yaşadığını ifade ederek zamanla müşterilerinin sevgisini kazanmaya başladığını söyledi. Simitçilik mesleğini yıllardır sürdüren Çelik, "Taze gevrek, simitler! Buyurun, tazesi, gevreği burada" diyerek müşterilerini bekliyor.

"Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim" diyerek mesleğine duyduğu ilgiyi dile getiren Fatma Çelik, "2017 yılında simitçiliğe başladım. Aslında eşimin daha önceden çarşıda simit tezgahı vardı. Yıllarca oradan ekmek yedik. Çocuklarım biraz büyüyünce ben de çalışmak istedim. Eşim de bu işi yapabileceğimi söyledi. İlk başlarda oldukça tedirgindim. Çünkü daha önce kadın simitçi görmemiştim. Genellikle bu işi erkekler yapıyordu. Ancak 'Bismillah' diyerek başladım. Yapabildiğimi ve başarabileceğimi gördüm. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine simitçi olmak isterim. İşimi severek yapıyorum, gelmediğim gün kendimi huzursuz hissediyorum. Tezgahımızda Antakya simidi, Antakya kahkesi, tahinli ve sütlü simitlerin yanı sıra kaşarlı, peynirli, zeytinli ve biberli poğaçalar bulunduruyoruz. Ayrıca katmer, sigara böreği ve çeşitli börekler de satıyoruz. Elimizden geldiğince müşterilerimize farklı ürünler sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu işten kazandığımla geçimimi sağlıyor, üç çocuğumun geleceği için çalışıyorum"

10 yıldır, eşinden devraldığı simitçilik işini tek başına sürdüren Fatma Çelik, "Eşim bu işi bıraktı, ben ise çalışmak istediğim için devam ettim. Eşimin bana bıraktığı emaneti, sağlığım elverdiği sürece sürdürmeye çalışacağım. Antakya'da beni tanımayan çok az insan vardır. Kadın, erkek, genç, yaşlı birçok müşterimin beni sevdiğine inanıyorum. Bir yere taşındığımızda müşterilerime 'beni bulun, ben buralarda bir yerdeyim' diyorum. Onlar da beni buluyor. İnsanların sevgisini ve saygısını kazanmak benim için çok değerli. İlk başladığım zamanlarda insanların beni benimsemesi kolay olmadı. Günde 50 simit bile satamadığım oluyordu. İnsanların bakışlarından, hatta sesimden rahatsız olan esnaflar vardı. Ancak zamanla beni tanıdılar ve bu işi yapabildiğimi gördüler. Sonrasında onlar da beni bağırlarına bastılar. Bu işten kazandığımla geçimimi sağlıyor, üç çocuğumun geleceği için çalışıyorum. Eşim de fırında çalışarak ailemize katkı sağlıyor. Çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür, emeğimizle ayakta duruyoruz" ifadelerini kullandı.