Antakya Belediyesi, camilerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İbadethane Temizliği ekipleri, Suvatlı Mahallesi'nde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; Son teknoloji ile donatılmış ibadethane temizliği aracı ile alanında uzman ekiplerce, ıslak zemin temizliklerinin yanı sıra camilerin halılarını da özel donanımlı araç ile aynı anda hem yıkayıp hem kuruttuğu belirtildi. Ayrıca ibadethanelerinin her yerinde özenli ve detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Antakya'nın 95 mahallesindeki ibadethanelerin, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için düzenli olarak temizlendiği vurgulandı. - HATAY