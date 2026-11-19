Hatay'da GTA'nın son sürümünü oynayabilmek için gece saatlerinde oyun salonunun yolunu tutan vatandaşlar, ilerleyen saate rağmen zevklerinden vazgeçmedi.

Dünya genelinde milyonlarca kitlesi olan GTA serisinin son oyunu GTA 5'in piyasaya sürülmesinden sonra yeni oyunun çıkmasını yıllardır bekleyen oyun tutkunları, bekleyişlerini gece yarısında oyun salonlarında sürdürdü. Antakya'nın Ekinci Mahallesi'nde bulunan oyun salonuna akşam saatlerinde gelen gençler, Türkiye saatiyle 01.00'de oyunun erişime açılmasıyla oyunun başına geçti. Genç oyuncular, GTA 6'nın grafiklerini ve oyun deneyimini beğendiklerini belirtirken, Türkçe dil desteğinin bulunmamasını ise eksiklik olarak değerlendirdi.

Dünya genelinde milyonlarca oyun tutkununun merakla beklediği Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6, yeni günün ilk saatleri itibariyle piyasaya sürüldü. Oyun tutkunları gece yarısında oyun salonlarının yolunu tuttu. Oyun heyecanını sabaha bırakmak istemeyenler Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki oyun salonu ve kentteki salonlarda yerlerini aldı.

"13 yıl beklemek uzun bir süreydi ancak yine de beklediğimize değdi diyebilirim"

GTA 6'yı oynamak için 4 saattir beklediklerini ifade eden genç oyuncu Rasim Utkan, "Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Oyunun çıkmasının ardından buraya gelerek denemek istedik. Şu ana kadar grafiklerini çok beğendim. Birkaç küçük sorunu var ancak genel olarak güzel bir oyun. En büyük eksikliklerinden biri Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bunun dışında ciddi bir sorunla karşılaşmadım. 13 yıl beklemek uzun bir süreydi ancak yine de beklediğimize değdi diyebilirim. GTA 5 oynamaya 8 yaşındayken başladım. Seriyi uzun zamandır takip ediyorum. Yeni oyunu deneyimlemek benim için güzeldi" dedi.

"Bugün saat 21.00'den saat 01.00 oldu hala oyunu oynamak ve deneyimlemek için bekliyoruz"

GTA 6'yı oynamak için uzun süre beklediklerine değdiğini söyleyen genç oyuncu Furkan Utkan, "Arkadaşlarımla birlikte bilgisayarda oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkacağını duyduğumda internet kafeye geldim ve oynamaya başladım. Beklediğime değdi. Oyun biraz fazla gecikti ancak önemli değil. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sadece Türkçe dil desteği olsaydı daha iyi olurdu. GTA 5'i 2019 yılında oynamaya başladım. O zamandan beri GTA 6'nın çıkmasını bekliyordum. Bugün saat 21.00'den itibaren buradayız. Saat 01.00 oldu, hala oyunu oynamak ve deneyimlemek için bekliyoruz. Uzun bir bekleyiş oldu ama sonunda oyuna kavuştuğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.