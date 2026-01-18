"Hatay Tahtakalesi" Olarak Bilinen Çarşı Boşaltılmak İsteniyor: Eve Ekmek Nasıl Götüreceğiz?

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin ardından ticari hayatın en önemli merkezlerinden biri haline gelen ve "Antakya'nın Tahtakalesi" olarak bilinen Perşembe Pazarı esnafı, hasarlı binaların yıkılması için caddenin boşaltılması kararına tepki gösterdi.

Giyimden gıdaya her türlü ticaretin döndüğü caddede toplanan esnaf, kendilerine hiçbir alternatif alan gösterilmeden tebligat gönderildiğini ifade etti.

Pazar esnafı adına konuşan bir kişi şunları söyledi:

"Buradaki insanlar aşağı yukarı 1500 aileye yakın, bu caddede ekmek yiyor. Bu cadde İstanbul'un Tahtakalesi gibi. Üç gün önce bize bir tebligat geldi, hiçbir yer göstermeden burada çalışma yapacaklarını ve bu caddeyi kapatmak gerektiğini anlattılar. Fakat burada 1500 kişi ailesiyle yaşıyor. Bunun çiftçisi var, nakliyecisi var; bunları saymıyoruz bile. Yani Hatay'ın yüzde 35 can damarı bu cadde. Eğer bu caddeyi kapatmak istiyorlarsa bizlere makul, mantıklı bir yer göstermeleri lazım. Bu insanlar evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar, günlük yaşayan, günlük para kazanan insanlar."

"Muhatap bulamıyoruz, herkes topu birbirine atıyor"

Yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten esnaf, "Hiçbir yetkili gelip de bize demiyor ki kardeşim burası bir hafta kapanacak, 10 gün kapanacak. Süresiz kapatacaklarını söylediler. Sayın Valimizle görüşmeye gidildi, görüşülemedi. Sayın Kaymakamlarımız da öyle. Belediye topu AFAD'a atıyor. Ama bütün bu işler yıkım şirketinin altından çıkıyor. Kime gitsek 'bizim haberimiz yok' diyorlar. Antakyamıza yapılan güzel hizmetlerden dolayı minnettarız ama lütfen bu insanların sesini duyun" diye konuştu.

"Biz çalışmazsak eve nasıl ekmek götüreceğiz?"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya seslenen esnaf, "Biz ne yapacağız? Biz çalışmazsak eve nasıl ekmek götüreceğiz? Çoluğumuza, çocuğumuza nasıl ekmek götüreceğiz? Valimizin depremden beri bu şehri ayağa kaldırma yönünde çalışmalarından memnunuz ama bu konuda bize bir an önce yardımcı olunmasını istiyoruz" dedi.

"Hatay esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz"

Hatay esnafı olarak zorlu şartlara rağmen ayakta kalmaya çalıştıklarını söyleyen başka bir esnaf, "Biz Hatay esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu kadar zorlu şartlara rağmen halka en ucuz fiyat politikasıyla hizmet veriyoruz. Bugün sebzeci kardeşlerimize destek veriyoruz, yarın biz giyimciler aynı durumda olacağız. Hepimiz bir bütünüz. Yetkililer gelip halimizi görsünler" şeklinde konuştu.

Burada 10 yıllık esnaf olduğunu söyleyen başka bir Pazar esnafı ise "Benim çoluk çocuğum var. Herkesin çoluğu çocuğu var. Burada bu durumda çocuk servislerini vermeyecek arkadaşlarımız var, ben de dahil olmak üzere. Çocuklarımız okula gidiyor. Okul masrafları, okul servisleri bu tezgahlardan temin edebilir" dedi.