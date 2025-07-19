Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor
19.07.2025 15:12  Güncelleme: 15:14
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Antakya Ulu Cami'nin rekonstrüksiyon çalışmaları, tarihi yapıların güçlendirilmesi ve yeniden inşası amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Proje, 2024 Ekim ayında onaylanan planlarla birlikte büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'da yürütülen "Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu Uygulama Yapım İşi" kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ekim 2024 tarihinde rekonstrüksiyon projelerinin onaylanmasıyla birlikte, caminin ana bölümü olan Harim ile İmaret Yapıları, Dernek Odaları, Çeşme ve doğu cephesindeki giriş kapılarında çalışmalar büyük titizlik ve koruma anlayışıyla devam ediyor. Depremde büyük hasar gören Antakya Ulu Cami'nin Harim bölümünde, ayakta kalan ve derinliği yaklaşık 2,5 metre olan yapı temellerinin güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Yapısal bütünlüğünü kaybetmiş temel bölümleri ise yeniden inşa edilerek güvenli hale getirildi.

Harim alanındaki ana beden duvarları da onaylı projeler doğrultusunda hızla yükselmeye devam ediyor. Ayrıca, Harim içerisinde bulunan beş sütundan ikisi, gerçekleştirilen detaylı kazı çalışmaları sonucu korunarak yeniden kullanılmak üzere çıkarıldı. Kullanılamayacak durumda olan sütunlar ise yeniden üretilerek alana nakledilmek üzere hazırlandı. Caminin çevresindeki İmaret Yapıları ile bu yapıların giriş kısmında yer alan tarihi taç kapı ve çeşmenin imalatları da büyük oranda tamamlandı. İmaret Yapıları'nın beden duvarı, sıva, döşeme ve çatı kaplama işleri bitirilirken, doğrama çalışmaları da başladı. Ayrıca camiye bitişik Dernek Odası yapısında beden duvarları tamamlandı ve çatı imalat çalışmalarına başlanacak aşamaya gelindi.

Çalışmaları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin önemini vurgulayarak, "Bu bir restorasyon değil, rekonstrüksiyon çalışmasıdır. Antakya Ulu Cami, yaşanan büyük felaket sonucu tamamen yıkıldığı için baştan, orijinaline uygun olarak yeniden inşa edilmektedir. Şu an Hatay'da devam eden diğer bazı projeler restorasyon kapsamındadır, ancak bizim bu çalışmamız oldukça kapsamlı ve hassas bir yeniden yapım işidir. Projemiz hızla ilerliyor ve yakın zamanda Hataylılarla yeniden buluşacaktır" dedi.

Tarihi mirasımız Antakya Ulu Cami, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde eski ihtişamına kavuşmak için emin adımlarla yükseliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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