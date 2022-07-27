Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Antalya Lisesi'ne Destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Lisesi'nin Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsisinin engellenmesi için bir süredir sürdürülen protestolara destek vererek "Antalya Lisesi, Antalya Lisesi'nde kalmalıdır" dedi.

Antalya Lisesi'nin Olgunlaşma Enstitüsü'nce Sanat Merkezi yapılmak istenmesine yönelik tepkiler sürüyor. Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı tarafından sürdürülen protestolara, Başkan Böcek de destek verdi.

1898 yılında ilk ve ortaokul eğitim öğrenimine açılan Antalya Lisesi'nin kentin en seçkin okullarından biri olduğunu söyleyen Böcek, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"124 YILLIK TARİHİ KİMSE YOK SAYAMAZ"

"Şehrimizin hafızasında yer alan 124 yıllık koskoca bir tarihi hiç kimse yok sayamaz. Bugün burada aramızda bulunan çok kıymetli Antalya Lisesi mezunu arkadaşlarımız var. Türkiye'ye yön vermiş, başkanlar, doktorlar, siyasilerimiz ve sanatçılarımız var. Antalya'nın ilk Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın da mezun olduğu, Bekir Kumbul'un ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın da mezun olduğu okul burası. Genel Başkanlarımızdan Deniz Baykal olmak üzere doktorundan mühendisine ve Türkiye'yi yöneten birçok insanların mezun olduğu bir okul burası.

"ANTALYA LİSESİ, ANTALYALILARIN ORTAK MALIDIR"

Antalya Lisesi, Antalya Liselilerin ve tüm Antalyalıların ortak malıdır. Antalya Lisesi'ni adıyla, şanıyla, namıyla, tarihiyle kent hafızasını yaşatmak mecburiyetindeyiz. Antalya Lisesi, Antalya Lisesi'nde kalmalıdır. Bu anlamda destek veren bütün dernek başkanlarıma, vakıf başkanına herkese emeği geçen, burada bulunan bütün dostlarıma da teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Antalya Lisemiz hiçbir zaman değişikliğe uğramadan hepimizin olacaktır."

Başkan Böcek, açıklamasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Antalya'da Bir Eğitim Hikayesi' isimli sergiyi gezdi.