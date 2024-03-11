Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gençlerle Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Gençlik Çalıştayı'nda gençlerle bir araya geldi. Gençlere yönelik projelerin müjdesi veren Başkan Böcek, "Biz sizler için bütün gücümüzle hizmet etmeye çalışacağız. Siz hayal kurun, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Ben bu günleri hep hayal ettim ve doğup büyüdüğüm bu kente sizlerin takdiri ile hizmet etme şansı yakaladım." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen gençlik çalışmaları kapsamında gençlerin sorun ve ihtiyaçlarını konuşabilecekleri alanlar yaratılması amacıyla Gençlik Örgu¨tleri Forumu (GoFor) iş birliği ile Antalya Gençlik Çalıştayı düzenlendi. Antalya'nın tüm ilçelerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren çalıştayda gençler, fikirlerini paylaşabilecekleri bir alanda buluştu.
Çalıştayın ikinci gününde Başkan Böcek, gençlerle bir araya geldi. Başkan Böcek'e CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran da eşlik etti. Çalıştayda gençlere hitap eden Başkan Böcek, şunları söyledi:
"Ben gençlerle hep gurur duydum. Geleceğimizin teminatı siz gençler ile Antalya'yı birlikte yöneterek geleceğe yürümeye devam edeceğim. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik her alanda projeler yaptık. 4 bin 14 ihtiyacı olan öğrencimize eğitim yardımı verdik. Üniversite öğrencilerine verdiğimiz 5 ton ücretsiz su desteğini önümüzdeki dönem 10 tona çıkaracağız. Bu dönem 5 öğrenci yurdu yaptım, yeni dönemde 5 yurt daha yapacağım. Gençlerimizin sınavlara daha rahat ve verimli bir ortamda çalışabilmeleri için 19 ilçemize 'Sınav Kütüphaneleri' projemizi yapacağız, eğitim yardımı verdiğimiz öğrenci sayımızı 15 bine çıkartacağız, dijital içerik üretmek ve müzik yapmak isteyen gençlerimiz için donanımlı stüdyolar kuracağız. Dünyada ve Türkiye'de yükselişte olan e-spor'da da Antalya'yı dünyanın merkezi yapacağız."
GENÇLİK HAKLARI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Başkan Böcek konuşmasının ardından Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ile gençlik çalışmaları alanında iş birliği protokolünü ve Gençlik Hakları sözleşmesini imzaladı. Başkan Böcek daha sonra gençlerle birlikte İkiye On Kala grubunun konserini izledi.
KAMP ATEŞİNDE GENÇLERLE BULUŞTU
Başkan Böcek, gençlerle gündüz buluşmasının ardından akşam da Büyükşehir Belediye Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde kamp ateşinde bir araya geldi. Başkan Böcek, çalıştaya katılan gençlere sorulan 'Ben Başkan Olsam' ve 'Sor Başkana Söylesin' kutularından çıkan soruları yanıtladı. Başkan Böcek, "Biz sizler için bütün gücümüzle hizmet etmeye çalışacağız. Siz hayal kurun. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Ben bu günleri hep hayal ettim ve doğup büyüdüğüm bu kente sizlerin takdiri ile hizmet etme şansı yakaladım" diye konuştu.
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