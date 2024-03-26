Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, MÜSİAD ile İş Birliği İçinde

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ali Akçay ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Böcek, "Kentimizin gelişimine katkı sağlayan iş insanlarımız ile her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek, MÜSAİD'i ziyaret ederek, Başkan Akçay ve yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede konuşan Başkan Böcek, yeni dönem için planladıkları projeleri de paylaştı.

Antalya'da son 5 yılda nüfusun 184 bin kişi, araç sayısının ise 395 bin adet arttığına dikkati çeken Başkan Böcek, "Mevcut hiçbir yolu daraltmadım aksine şerit sayılarını artırdım. 125 akıllı kavşak yaptık. Yeni dönemde Antalya'yı metro ile tanıştıracağız. 5.5 kilometresi yer altından geçecek Konyaaltı-Varsak 4. Etap Raylı Sistemi 17 Nisan'da ihale ediyoruz. Herkesin başkanı olarak doğru projelerle 5 yıl daha azimle gururla Antalya'ya hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

KONYAALTI-MELTEM ÜNİVERSİTE BAĞLANTI YOLU

Trafik sorununa çözüm yolları kapsamında yeni açacakları Doğu-Batı ulaşım aksıyla trafiği rahatlatacaklarını belirten Başkan Böcek, şunları anlattı:

"Meltem Bulvarı'ndan 2,5 kilometre yer altı yoluyla trafiği batıya doğru akıtarak yeni bir arter açacağız. Kent trafiğindeki artışı alt yapı projelerimizle dengeleyerek kontrol altına alacağız. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde halkın şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak çözümler sunacağız."

Yeni dönemde Akıllı Kent Antalya Yönetim Merkezi kuracaklarını açıklayan Başkan Böcek, Antalya'yı teknolojiyle yöneteceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu özel teknolojik sistemle kenti tek noktadan ve Dijital Kent Yönetim Merkezi üzerinden izleyip kontrol edebileceğimiz şekilde planlayacağız. Şehrin dijital belediye hizmetleri, içme, yağmur ve kanalizasyon suyu gibi alt yapı çalışmaları, toplu ulaşım hatları, trafik yönetimi gibi birçok faaliyeti anlık olarak takip edeceğiz. Farklı lokasyonlarda yapılan bu çalışmaları tek çatı altında toplayarak iş verimliliğini yükselteceğiz."

DÜDEN ÇAYI ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

Başkan Böcek, Düden Şelalesi'nden denize döküldüğü noktaya kadarki 15 kilometrelik bölgede, ekolojik dengeyi bozmadan tarım alanlarına zarar vermeden Düden Çayı hattı boyunca yürüyüş, bisiklet yolları, seyir terasları, açık spor alanları ile rekreasyon alanlarını hayata geçireceklerini söyledi. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin tüm alanlarını, özel çevre planlamaları ve düzenlemelerle halkın ve turistlerin ziyaretine açacaklarını aktaran Başkan Böcek, Düden Çayı havzasında doğal yaşamın ve ekosistemin korunmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.