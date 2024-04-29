Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs\'ta Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler, Antray ve nostalji tramvayı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kendine ait toplu ulaşım araçları için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir'e ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları, 1 Mayıs Çarşamba günü ücretsiz yolcu taşıyacak.