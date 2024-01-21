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Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği sağlıyor. Elmalı'nın Çobanisa ve Çukurelma Mahallelerinde 7 üreticiye toplam 210 çuval süt yemi desteği verildi. Başkan Muhittin Böcek'in tarım ve hayvancılık alanında üreticiye destek olan projeleri devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sağlıyor
21.01.2024 - 11:32,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan proje kapsamında Elmalı'nın Çobanisa ve Çukurelma Mahallelerinde 7 üreticiye toplam 210 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tarım ve hayvancılığın her alanında üreticiye destek olan projeleri her geçen gün artarak devam ediyor. Başkan Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan yem desteği kırsalda süt üretimi yapan çiftçilere umut oldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü proje kapsamında 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir, yüzde 15 hibeli 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek.

ÜRETMEK, YETİŞTİRMEK ÇOK MALİYETLİ

Çobanisa Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üretici Salih Özdemir, yem fiyatlarının maliyetlerinin çok arttığını söyleyerek, "Biz üreticiler olarak maliyetlerden dolayı üretmeyi bırakma noktasına geldik. Geçen yıl 1 kilogram samanı 1 ekmek parasına aldık. Artan girdi maliyetleri karşısında çok zorlanıyoruz. Bu zamana kadar bizlere hiçbir Belediye Başkanı üretim konusunda destek olmadı. Büyükşehir Belediyesi'nin süt yemi desteği projesini ilk duyduğumda şaşırdım, inanamamıştım. Başvurumuzu yaptık, gereken evrakları teslim ettikten sonra bugün yemleri teslim alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden çok memnunuz. Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

DESTEKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Elmalı Çobanisa'da Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı süt yemleri teslim alan diğer besici Salih Kara "Günümüzde üretmek çok maliyetli. Birçok üreticimiz yetiştiriciliği bırakmak zorunda kaldı. Bu mahallede her geçen gün üretim maalesef azalmakta. Bizler de ayakta kalmak için direniyoruz. Biz üreticiler yaptığımız emeğin karşılığını almak istiyoruz. Dengesiz fiyat politikası karşısında eziliyoruz. Bu anlamda da destekler bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesinin bizlere verdiği yem desteği maliyetlerimizin düşmesine katkı sağlayacak. Verilen yemler protein değeri açısından oldukça yeterli. Süt veriminde artış olacağını düşünüyorum. Biz üreticilerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sağlıyor - Son Dakika


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