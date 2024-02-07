Antalya Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Dijital Tarım Desteği Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, çiftçileri desteklemek için hibe ettiği "Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi" verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Seralarında anlık olarak havanın sıcaklığını ve nem oranının takip edilip raporlanmasını sağlayan Dijital Tarım Projesi ile çiftçilerin hayatı kolaylaşıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Projesi" kapsamında, Antalyalı çiftçilere desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından seralara kurulan "Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi" sayesinde çiftçiler önemli bir iş yükünden kurtuluyor. Sistem, bilinçsiz ilaç, gübre ve su kullanımının önüne geçiyor. Elmalı ve Kumluca'da 300'den fazla çiftçiye sensör hibe edilerek, üretimleri takibe alındı. Kurulan mobil uygulama aracılığıyla üretici ısı, nem, gübreleme, erken ve geç donlar konusunda gerekli müdahaleleri yapabiliyor.
DEVRİYE ATMAKTAN KURTULDULAR
Zirai don olayları nedeniyle geceleri uzun ve uykusuz nöbetler tutan çiftçiler, Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi ile birlikte, sera sıcaklığını ve nemini evlerinden cep telefonlarından takip edebiliyor. Soğuk havalarda don tehlikesine karşı her saat başı sera devriyesi atması gereken çiftçiler, sistem sayesinde bu zahmetten kurtuldu. Çiftçiler, telefonlarındaki uygulamadan bu verileri takip ederek, gerektiğinde seralarına gidiyor, odun sobası ya da sıcak su damlama hortumları yardımıyla dona karşı mücadele ediyor.
EVDEN TAM KONTROL
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyelerine, geçtiğimiz yıllarda hibe ettiği dijital sensörler, Kumlucalı çiftçiler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurulan sistem sayesinde üreticiler yakıt ve zaman tasarrufu sağlıyor. Sistem sayesinde don olaylarının önüne geçilerek, çiftçinin ürünlerinin korunması sağlanmış oluyor.
"SENSÖRLERDEN ÖNCE ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRAMIYORDUM"
Kumluca Mavikent Mahallesi çiftçilerinden Şahin Köse, uzun yıllardır seracılık yaptığını, seracılıkta en dikkat edilmesi gereken işin don olduğunu belirterek, "Don nöbetimiz Aralık, Ocak, Şubat aylarında, güneş batınca başlar. Sürekli sera kontrolü yaparız. Havanın durumuna göre yaklaşık 45 dakika -1 saatte bir devriye atmamız gerekiyor. Eğer uyursak tüm mahsulümüzün heba olması ihtimali var. Evde 2 çocuğum var ama serada da 10 bin tane çocuğum var. Sistem sayesinde evdeki çocuklarıma da vakit ayırabiliyorum" dedi.
Sistem öncesi serada sürekli devriye atması gerektiğini kaydeden Köse, şunları anlattı:
"Dijital sensörlerle tanışalı 3 sene oldu. Bu sayede, evde sıcak sobanın başında, telefondan seranın sıcaklığını kontrol edebiliyorum. Sadece o da değil sera toprağının pH değeri ve sıcaklığına da bakabiliyorum. Böylece hem aileme vakit ayırabiliyorum hem de istirahat edebiliyorum. Telefonumdaki uygulamadan, eğer sıcaklığın 2 derecenin altına düştüğünü görürsem, sıcak su yağmurlama sistemini çalıştırıyorum. Onun da yetmediği yerde odun sobası yakıyorum."
"BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİLERE SAHİP ÇIKIYOR"
Cihaz sayesinde rahat ettiklerini söyleyen Şahin Köse, "Hem de yakıt masraflarından kurtulduk. Ürünleri dona yakalatma tehlikesi de azaldı. Muhittin Böcek Başkanımızın çiftçiye ve üretime ne kadar fazla değer verdiği ortada. Bunu herkes biliyor. Başkanımız, biz çiftçilere sahip çıkıyor. Hiçbir ricamızı kırmıyor. Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onun bize sağladığı kolaylıklar sayesinde biz de iyi üretim yapabiliyoruz" diye konuştu.
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