Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Stratejileri Toplantısı düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin 5 yıllık planları olan 'stratejik planlarına' gençlik bakış açısını yansıtmak, fikrini almak ve katılımcılığını artırmak adına Gençlik Stratejileri Toplantısı düzenledi. Toplantıda, gençlerin kaygıları, beklentileri, gelecekle ilgili sorunları ve çözüm önerileri dinlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Bu şehri gençlerle birlikte yöneteceğiz" sözü doğrultusunda, yönetimde gençlerin de söz ve fikirlerinin dinlenmesi, bakış açılarının yansıtılması ve katılımcılığının artırılması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Gençlik Stratejileri Toplantısı" düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ayşegül Şahin Pencik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, gençlik dernekleri, kamu kurumu temsilcileri, üniversite temsilcileri ve bağımsız gençler katılım sağladı.

"Farklı alanlarda çözüm arandı"

Gençler toplantıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte, özellikle kendilerine yönelik olarak yapılmasını istedikleri projeleri dile getirdi. Projelerin yapılabilirliği, artıları, eksileri ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda, barınma, kültür-sosyal, istihdam, kariyer, girişimcilik, spor, sağlıklı yaşam ve iyi olma hali, eğitim ve katılım gibi alanlarda sorunlar ve stratejik plana eklenebilecek öneriler konuşuldu. Çözüm önerileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık süreçte oluşturacağı stratejik planda önemli yer tutacak.

"Gençlerin önerileri dinlenecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ayşegül Şahin Pencik toplantı ile ilgili, "Tüm gençlerin temsil edildiği bir ortamdayız. Toplantıda alacağımız kararlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yıl için hazırlayacağı stratejik planda, gençlere nasıl yer verilmesi gerektiğine dair bir yönlendirme şeklinde olacak. Burada, gençlerin kaygılarını, beklentilerini, gelecekle ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini dinliyoruz. Gençlerin burada önereceği şeyler, bizim stratejik planımızın bir parçası olacak" dedi.

"Stratejik plan için paydaş toplantısı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç da Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerle yapılan çalışmalar konusunda, Türkiye'de öncü olduklarını söyledi. Tonguç, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte neler yapabileceğimizi gençlere soruyoruz. Onlar nasıl bir Antalya istiyor, onlar için neler değerli onları öğrenmeye çalışıyoruz. Mart ayında da Gençlik Çalıştayı yapmıştık, Başkanımız Muhittin Böcek, Gençlik Deklarasyonu'nu imzaladı. Bu çalıştayın sonuçlarını aldık. Şimdi de gençlerin önerilerini dikkate alıp, stratejik planı oluşturacağız" diye konuştu.

"Sonuçlar gençlik raporuna eklenecek"

Gençlik Örgütü Forumu (GoFor) Program Yöneticisi Ezgi Gedik de, Gençlik Örgütleri Forumu'nun, Türkiye'deki gençlik örgütlerinin çatı yapılanması olduğunu, farklı şehirlerdeki 57 gençlik örgütünü temsil ettiğini söyledi. Gedik, "Bilindiği üzere yerel seçimlerin ardından, yerel yönetimlerin 5 yıllık bir stratejik plan hazırlaması gerekiyor. Biz de GoFor olarak, gençlerin bu stratejik planlarda yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de, gençlerin öneri, fikir ve ihtiyaçlarının, bu stratejik plana dahil olması için böyle bir toplantı düzenledi. Bu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız ilk çalışma değil. Mart ayında da bir Gençlik Çalıştayı düzenlenmişti. Oldukça kapsamlı bir programdı. O toplantının raporunu Sayın Muhittin Böcek'e sunduk. Bugün de buradan çıkan sonuçları, o rapora ekleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Gençlerin seslerini duyurma fırsatı"

Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Derneği Gençlik Lideri Elif Çetin, gençlerin, fikrini belirtebilmesi için güzel bir fırsat yakaladıklarını, bu tarz etkinlikler sayesinde, seslerini yöneticilere duyurabildiklerini söyledi. - ANTALYA