Antalya Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Karadenizliler Gecesi'nde, Resul Dindar sahne aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi dün Karaalioğlu Parkı'nda Karadenizliler Gecesi düzenledi. Karadeniz'in güçlü sesi Resul Dindar'ın sahne aldığı geceye, Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, sanatçı Resul Dindar'a çiçek takdim etti.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi Karadenizliler Gecesi'nde Resul Dindar'ı ağırladı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?