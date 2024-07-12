Antalya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Caddesi'nde Kaldırım Yenileme Çalışması Yapıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Caddesi'nde Kaldırım Yenileme Çalışması Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Caddesi\'nde Kaldırım Yenileme Çalışması Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi üzerinde çift yönlü kaldırım yenileme çalışması yapıyor. Görme engelliler için iz taşları döşenerek, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde yürümesi sağlanacak.

12.07.2024 11:43  Güncelleme: 11:46
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Caddesi üzerinde çift yönlü kaldırım yenileme çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir'in sorumluluk alanında yer alan Mevlana Caddesi üzerinde zamanla deforme olan ve görme engelli vatandaşlar için iz taşı bulunmayan kaldırım taşları yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Mevlana Caddesi üzerinde başlatılan çalışmada, çift yönlü olarak kaldırım yenileme çalışması yürütülüyor.

Görme engelliler için iz yolu

Görme engelli vatandaşların sağlıklı bir şekilde yürümesine engel olan kaldırım taşları sökülüp yerine iz taşları döşeniyor. Mevlana Caddesi üzerinde başlatılan çalışmada 2 km'lik yol üzerinde toplamda 7 km'lik kaldırım taşı yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kaldırım yenileme çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşlar hem daha rahat hem de güvenli bir şekilde yürüyebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Caddesi'nde Kaldırım Yenileme Çalışması Yapıyor - Son Dakika

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