Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, Manavgat\'ta vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat'ta yaz sıcaklarında yaylalara çıkan vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kuaför olmayan mahallelerdeki vatandaşlara hizmeti ayağına götürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Kuaför Tırı, Manavgat'ın yüksek kesimleri ve yaylalarında vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Manavgat'ın Sülek ve Ulukapı yaylası ile Hocalı, Tepeköy, Hacıali mahallelerinde de vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verildi.

"Kuaför hizmeti yaylada ayağıma kadar geldi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda hizmete sunduğu Mobil Kuaför Tırı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Mobil Kuaför Tırı, ayrıca İbradı ve mahallelerinde saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti gerçekleştirdi. Kuaför hizmetinden yararlanan engelli 32 yaşındaki Sevil İnan, mobil kuaförün yaylalarına kadar gelmesinin çok güzel olduğunu belirterek, "Engelimden dolayı kuaföre gidemiyorum. Kuaför hizmeti yaylada ayağıma kadar geldi. Çok mutlu oldum" diyerek sevincini paylaştı. - ANTALYA