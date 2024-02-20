Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden 80 okula spor malzemesi desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 80 okula spor malzemesi desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, okullardan gelen spor malzemesi taleplerine kayıtsız kalmayarak malzeme desteğinde bulunuyor. Antalyalı çocukların sporla iç içe yetişmesi amacıyla sağlanan destekten şimdiye kadar, Antalya'nın 13 ilçesinden toplam 80 okuldaki öğrenciler faydalandı. Spor malzemesi desteği kapsamında okullara; futbol, voleybol, basketbol, tenis ve badminton topları, fileler, tenis ve badminton raketleri, satranç takımı ve basketbol formaları dağıtıldı.

Spor malzemesi desteğinden son olarak Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu yararlandı. Antalya Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Şahin, şöyle konuştu:

"Çocukların her türlü spor ve kültürel faaliyetlere katılabilmesi için okul olarak elimizden geleni yapıyoruz. Spor malzemeleri ihtiyacımız için Büyükşehir Belediyesi'ne bir talepte bulunmuştuk. Bize geri dönüş sağladılar ve ihtiyacımız olan malzemeleri okulumuza getirdiler. Çocuklarımız istedikleri malzemelere kavuşmuş oldu. Bu durum hepimizi çok mutlu etti. Okullara böyle yardımlar yapılması çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ülkemizin geleceği olan çocuklara destek sağladığı için teşekkür ediyorum."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki okullardan gelen başvuruları almaya devam ediyor.