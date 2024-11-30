Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında eğitimler, toplantılar ve paneller düzenleyerek kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık artırmayı hedefledi.

30.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:07
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında hafta boyu eğitimler, toplantılar ve paneller düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında hafta boyunca birçok farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarındaki öğrencilere, Büyükşehir personeline, vatandaşlara ve muhtarlara yönelik eğitimler verildi.

Kadına karşı ayrımcılık farkındalık ve eşitlik paneli

Büyükşehir Hizmet Binası ve yurtlarda yapılan eğitimlerin yanında AKM'de "Kadına Karşı Ayrımcılık; Farkındalık ve Eşitlik" paneli düzenlendi. Panelde, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga, Sosyal Hizmetler Uzmanı Alev Kılıçkap ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı üstlendi. Panelde, "Kadına yönelik şiddet tanımları, 6284 sayılı kanun, şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet kapsamındaki hukuki süreçler" ele alındı.

"Ne kadar konuşursak o kadar iyi"

Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga, panelle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadına şiddeti ne kadar çok konuşursak o kadar iyi. Önce, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu ortaya koyduk. Arkasından bunun hukuki boyutlarını konuştuk. Son olarak da önlemek için neler yapılabileceğine değindik. Çok faydalı bir panel oldu. Bu toplantıların artarak devam edeceğine eminim. Panel için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika

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