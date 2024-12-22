Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Destek Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Destek Projeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Sosyal Destek Projeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlar için halk süt, halk mama, aşevi hizmetleri ve eğitim bursları gibi çeşitli projeleriyle 2024 yılında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

22.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik projeleri ve sosyal destekleriyle Antalyalı vatandaşların hayatlarına dokunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın en zor anında yanında oluyor. Büyükşehir Belediyesi, çocuk, kadın, genç, engelli gibi dezavantajlı gruplara yönelik yoğun çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik halk süt, halk mama, aşevi, glütensiz gıda desteği, hasta yatağı, sosyal kart, eğitim desteği, nakit desteği ve tekerlekli sandalye gibi desteklerini yoğun bir şekilde sürdürdü.

Halk süt ile çocuklar sağlıklı büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halkçı projeleri arasında yer alan Halk Süt Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sütle buluşturuluyor. Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere her ay 8 litre süt teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da 10 bin 422 çocuğa süt ulaştırdı.

Mama ve Glütensiz gıda desteği

Son dönemde mama fiyatlarında yaşanan artışlar bebekli aileleri ekonomik anlamda zorlarken; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bebekler sağlıkla büyüsün diye Halk Mama Projesi yürütüyor. 6-24 aylık çocuklara sağlanan mama desteğinden 2024 yılında 1393 çocuk faydalandı. Özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1488 kişiye glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımında bulundu.

Üniversite öğrencilerine burs

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 458 üniversite öğrencisine 10 bin TL'lik eğitim desteği sağladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli ve hasta vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında zor durumdaki 910 vatandaşa hasta yatağı, 81 kişiye de tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Sosyal kart ve aşevi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan ve yapılan tespit sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin 873 kişiye sosyal kart verirken, 1645 kişiye de nakit desteği sağladı. İhtiyaç sahibi vatandaşın yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında merkez aşevi, Alanya ve Manavgat aşevinde toplam 1 milyon 190 bin 928 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Kreşler nefes aldırıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kadınların iş hayatına katılımını sağlamak ve çocukların daha nitelikli eğitim almaları amacıyla ilçelerde hizmete açtığı kreşler, uygun fiyatlarıyla ailelerin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 16 kreşte 1800 öğrenci eğitim alırken, artan kreş fiyatlarıyla birlikte belediyeye ait kreşler vatandaşların büyük takdirini topluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, antalya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Destek Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Destek Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.