Antalya Büyükşehir Belediyesi Orman Haftası için panel düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle, "Ormanlarımız Yanmadan Konuşalım" başlıklı bir panel düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde artan orman yangınlarıyla mücadelede farkındalık oluşturmak ve alınacak önlemler hakkında toplumsal bilinç yaratmak amacıyla "Ormanlarımız Yanmadan Konuşalım" paneli düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'ndaki etkinlik, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

ORMAN YANGINLARI MASAYA YATIRILDI

Panelde, orman yangınlarının sebepleri, etkileri ve önlenmesi için alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. Panelde ayrıca, orman yangınlarının ekolojik ve ekonomik etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için önerilerde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Başkanımız Muhittin Böcek'in ortak akılla planlı, kurallı ve kimlikli bir kent vizyonuyla bir yola çıktık. Geçen bir yıl içinde orman köylüleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk, ihtiyaç duyulan bölgelere fidan dağıtımı yaptık ve ağaç dikimleri gerçekleştirdik. Ayrıca sempozyumlar düzenleyerek çevre konularında farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi.

Daha yapılması gereken çok iş olduğunu belirten Atasoy, şöyle devam etti:

"Antalya'da 2021 yılında yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine en büyük orman yangını olarak geçen Manavgat yangınında 75 bin hektar alan zarar gördü. Bu yangında sadece ormanlar değil, oradaki canlılar, endemik türler ve maalesef insanlar da zarar gördü. Antalya iklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyalardan biri. Ormanlar sadece yangınlarla değil, ranta açılmak istenmesi ve madencilik gibi yanlış uygulamalar da tehdit altına sokuluyor."

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her doğan bebeğe bir fidan dikme sözü verdiklerini ve bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Atasoy, gelecek dönemde daha büyük adımlar atacaklarını ve kenti sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara da son derece önemli bir sorunun masaya yatırılmasına katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl ormanların korunması konusunda protokol yaptıklarını söyleyen Özkara, çalışmanın son derece iyi ilerlediğini söyleyerek gösterdiği duyarlılık için Başkan Böcek'e teşekkür etti.