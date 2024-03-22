Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Mahallelerde İftar Yemekleri Dağıtıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Mobil Aşevi TIR'ı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen etkinlikler ve Ramazan çarşısı da yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın öneminin arttığı Ramazan ayında "İftarda Mahallenizdeyiz" sloganıyla kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayı sürecinde Antalya'nın farklı mahallelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Mobil Aşevi, son olarak Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Mobil Aşevi TIR'ı Göçerler Mahallesi'nde yapılan yemek dağıtımında yaklaşık 1500 kişiye dört çeşit yemek ikram etti.

KARS-ARDAHAN-IĞDIRLILAR GECESİ

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde her akşam farklı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen Kars- Ardahan- Iğdırlılar gecesinden önce çocuklar için sihirbaz gösterisi düzenlendi. Çocuklara büyük keyif yaşatan gösterinin ardından Kars- Ardahan-Iğdır Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Latif Asker sahne aldı. Ardından Şehzade Dans Tiyatrosu gösterisi beğeniyle izlendi. Gece Selami Duman'ın verdiği konserle gece sona erdi.

İSMAİL YK VE RESUL DİNDAR SAHNE ALACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, bu akşam düzenlenecek Sivaslılar gecesinde İsmail YK'nın konseri ile devam edecek. 23 Mart Cumartesi akşam ünlü sanatçı Resul Dindar, Karadenizliler gecesi ile Antalyalılarla buluşacak.