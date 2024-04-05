Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde Sahiplendirme Yoğunluğu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Merkezi ziyaret eden hayvanseverler, yeni yuvalarına kavuşmayı bekleyen can dostları sahiplendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi'nde hizmete sunduğu Sokak Hayvanları Bakımevi, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde, Antalyalı hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlar, yeni yuvalarına kavuşmayı bekleyen can dostları sahiplendi. Bakım merkezinin ziyaretçileri, yanlarında getirdikleri mamaları da merkeze bağışladı.

BİR SENEDİR HİZMETTE

Yaşam alanları, yerden ısıtması ve modern soğutma sistemi ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi, 42 bin metrekare alan üzerine konumlandırıldı. Geçtiğimiz yıl hizmete giren 6 bin 800 metrekare alana sahip bakımevi, hayvanseverlerinin büyük beğenisini topluyor. Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri yer alıyor.

ETKİNLİKLER BİR HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca Bakım Merkezi'nde çeşitli etkinliklerin olacağını söyledi. Aslı Kılıç, "Amacımız hayvanların satın alınmak yerine sahiplendirilmesi. Sokaktaki yaşam koşulları, sevimli dostlarımız için güç. Hayvanları sıcak yuvaya kavuşturabilmek için, herkesi, buraya dostlarımızı sahiplenmeye ve ziyarete bekliyoruz. Her gün saat 14.00 ile 16.00 arası ziyarete açığız. Can dostlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacak hayvan severlerimizi bekleriz" dedi.

SOLUĞU BARINAKTA ALDI

Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya ziyarete gelen Buket Öztürk, gelir gelmez ziyaret çağrısını duyduğunu ve soluğu Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde aldığını söyledi. Öztürk, " Barınakların genel durumu malum pek iç açıcı değil ama burası gerçekten çok iyi. Hem çok güzel bir tesis hem de hayvanların durumu çok iyi. Buradan mutlu ayrılacağım. Sahiplendirme de çok fazla. Ben de bir köpek sahipleniyorum. Mama dağıtımı da sık sık yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğeniyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Bakımevi'nin ziyaretçilerinden Cemal Yüksel ise "Bugün Sokak Hayvanlarını Koruma Günü. Böyle bir günde burada sokak hayvanlarıyla buluşmak çok keyif verici. Tüm hayvanların yanındayız ve destekçisiyiz. Can dostları ziyarete sık sık geliyorum. Tüm vatandaşlarımız zaman zaman buraya ziyarete gelebilir. Büyükşehir Belediyesi'ne sokak hayvanlarını unutmadığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.