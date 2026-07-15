Antalya'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika
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Antalya'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Antalya\'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
15.07.2026 12:32
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, Ankara'da şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki kabri başında düzenlenen programla dualarla anıldı. Programa vali, emniyet müdürü, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde darbecilere karşı verilen mücadelede vurularak şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç, memleketi Antalya'daki kabri başında dualarla anıldı.

Uncalı Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, siyasi partilerin il temsilcileri, dernek ve vakıf temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında ilk olarak 15 Temmuz şehidi Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç ile tüm şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edilirken, protokol üyeleri ve şehit yakınları kabirlere karanfil bıraktı.

Anma programında şehit annesi Meltem Kılıç'ın Antalya Valisi Hulusi Şahin ile yaptığı konuşma duygusal anlara sahne oldu. Kılıç, "Bu ülkenin şehitleri bütün çiçekleri hak ediyor. Bu dünyadaki en güzel çiçekleri hak ediyor. Onlar bizim onurumuz, gururumuz. Biz hepimiz şehit olmak isterdik ama şehitlik sadece seçilenlere nasip oldu" dedi.

Şehidin halaları ise, "Üzgünüz. Vatan sağ olsun. Fazla bir şey konuşamayacağım. Onuncu yılındayız. Gururumuz, onurumuz, oğlumuz, her şeyimiz. Tüm şehitlere, kendi şehidimize de rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında geçici görevle bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde darbecilere karşı verilen mücadelede görev yapan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç, çıkan çatışmada başından vurularak şehit olmuştu. Şehit Kılınç'ın naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Antalya'daki Uncalı Şehitliği'ne defnedilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika

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