Antalya\'da 2024 yılında 583 adet proje üzerinde çalışılıyor

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2024 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Şahin, Antalya genelinde bedeli 117 milyar 211 milyon TL olan 583 adet proje üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Turizmin başkenti Antalya'nın gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 3. İl Koordinasyon Toplantısı'nda Antalya genelindeki yatırımların durumları, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar detaylı bir şekilde ele alınarak, projelerin koordinasyonu ve kurumlar arası iş birliğinin önemi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Antalya Valisi Şahin'in başkanlık yaptığı toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Bölge Temsilcisi Orhan Kadir Gök katıldı.

"Antalya'mızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantıda konuşan Vali Şahin, yatırımların devam edeceğini ifade ederek, "Antalya'mızın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Antalya'da 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 583 adet proje üzerinde çalışıldığını açıklayan Vali Şahin "Bu projelerin 380 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 203 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bedeli 117 milyar 211 milyon TL olan bu projelerin 2024 yılı ödenekleri 19 milyar 372 milyon TL'dir. Haziran ayı sonu itibarıyla 9 milyar 529 milyon harcama yapılarak yüzde 49 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar

Vali Şahin, genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 380 adet projenin bedelinin 105 milyar 483 milyon TL olduğunu ifade ederek, "2024 yılı ödenekleri toplamı ise 12 milyar 824 milyon TL olup Haziran ayı sonu itibarıyla 5 milyar 456 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerimizce yürütülen 203 adet projenin bedeli 11 milyar 728 milyon TL'dir. 2024 yılı ödenekleri toplamı ise 6 milyar 547 milyon TL olup Haziran ayı sonu itibariyle 4 milyar 73 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 62 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu. Genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok 3 milyar 99 milyon TL harcama tutarı ile Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe olduğunu belirten Vali Şahin, ikinci sırada 2 milyar 108 milyon TL harcama tutarı ile Ulaştırma-Haberleşme sektörünün, üçüncü sırada ise 1 milyar 58 milyon TL harcama tutarı ile Enerji sektörünün olduğunu ifade etti.

358 adet proje devam ediyor

583 adet projeden 93 adedinin tamamlanarak hizmete alındığını, 4 adet projenin tasfiye edildiğini ve 73 adet projeye başlanmadığını belirten Vali Şahin, 55 adet projenin ihale aşamasında olduğunu ve 358 adet projenin de halen devam ettiğini ifade etti. Toplantıda, katılımcılar tarafından altyapı, ulaşım, sağlık eğitim ve turizm alanlarıyla ilgili sunumlar yapıldı ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. Toplantının sonunda Vali Şahin, kurumlar arası iş birliğinin öneminden bahsederek, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - ANTALYA