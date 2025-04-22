Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: Türk Yıldızları ve Mustafa Sandal Konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok etkinliğe imza atarak bayram coşkusunu 7'den 70'e tüm kente yaşatacak. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın, Antalya semalarında gösteri uçuşu ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Mustafa Sandal konseriyle Antalyalılar bayramı kutlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi bu yıl da Antalya'da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Antalyalı çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar

ve birçok renkli etkinliğin düzenlendiği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali ile başlayan kutlama programı 23 Nisan Çarşamba günü zirveye çıkacak.

Türk Yıldızları nefes kesecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Antalya Valiliği iş birliğiyle Konyaaltı Sahili'nde Türk Yıldızları gösterisi gerçekleştirilecek. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlarının nefes kesecek gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk ve heyecan katacak.

Mustafa Sandal konseri

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de düzenlenecek Mustafa Sandal konseriyle büyük coşkuya dönüşecek. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduracak on binlerce Antalyalı ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşayacak.

Mattia Ahmet Minguzzi adına anlamlı turnuva

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından da Futbol Turnuvası düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası, Atatürk Parkı içerisinde bulunan sahada 13.00'te başlayacak turnuvada; 2016 ve 2017 doğumlu çocuklardan oluşan 12 takım mücadele edecek. 23 Nisan Çarşamba günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde 14.00-16.00 saatleri arasında Çocuk Bayramı Şenliği düzenlenecek. Jonglör, Çizgi Film Kahramanları ve palyaçonun yanı sıra Görkem konseri ile çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşayacak.

23 Nisan'da ulaşım ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 23 Nisan Çarşamba günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA