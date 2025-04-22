Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: Türk Yıldızları ve Mustafa Sandal Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: Türk Yıldızları ve Mustafa Sandal Konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok etkinlik düzenliyor. Türk Yıldızları gösterisi ve Mustafa Sandal konseriyle kutlamalar büyük bir coşkuyla yaşanacak. Ayrıca çocuklar için çeşitli etkinlikler de yapılacak.

22.04.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok etkinliğe imza atarak bayram coşkusunu 7'den 70'e tüm kente yaşatacak. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın, Antalya semalarında gösteri uçuşu ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Mustafa Sandal konseriyle Antalyalılar bayramı kutlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi bu yıl da Antalya'da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Antalyalı çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar

ve birçok renkli etkinliğin düzenlendiği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali ile başlayan kutlama programı 23 Nisan Çarşamba günü zirveye çıkacak.

Türk Yıldızları nefes kesecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Antalya Valiliği iş birliğiyle Konyaaltı Sahili'nde Türk Yıldızları gösterisi gerçekleştirilecek. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlarının nefes kesecek gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk ve heyecan katacak.

Mustafa Sandal konseri

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de düzenlenecek Mustafa Sandal konseriyle büyük coşkuya dönüşecek. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduracak on binlerce Antalyalı ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşayacak.

Mattia Ahmet Minguzzi adına anlamlı turnuva

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından da Futbol Turnuvası düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası, Atatürk Parkı içerisinde bulunan sahada 13.00'te başlayacak turnuvada; 2016 ve 2017 doğumlu çocuklardan oluşan 12 takım mücadele edecek. 23 Nisan Çarşamba günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde 14.00-16.00 saatleri arasında Çocuk Bayramı Şenliği düzenlenecek. Jonglör, Çizgi Film Kahramanları ve palyaçonun yanı sıra Görkem konseri ile çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşayacak.

23 Nisan'da ulaşım ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 23 Nisan Çarşamba günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mustafa Sandal, Etkinlikler, 23 Nisan, antalya, Ulaşım, Kültür, Yerel, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: Türk Yıldızları ve Mustafa Sandal Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:40:44. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: Türk Yıldızları ve Mustafa Sandal Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement