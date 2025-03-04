Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel dolu dolu bir program hazırladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, Antalyalı vatandaşlarla buluşurken, gün boyu söyleşi, etkinlik ve konserlerle Kadınlar Günü kutlanacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğiyle 5 Mart Çarşamba Günü saat 09.30'da "Girişimde Kadın Zirvesi" düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirilecek zirvede, kadın girişimciliğini destekleyen ve ilham dolu hikayeler paylaşılacak.

Zara konseri ve Sezen Aksu şarkıları konseri

8 Mart Cumartesi günü ise Karaalioğlu Parkı'nda saat 20.30'da Türk müziğinin sevilen ismi Zara, Antalyalılar ile buluşacak. Zara, Dünya Kadınlar Günü'nde Antalyalı vatandaşlara unutulmaz bir konser verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası da Kadınlar Günü'nde "Sezen Aksu Şarkıları Konseri" ile Sezen Aksu'nun eşsiz eserlerini seslendirecek. Bando ve Kent Orkestrası'nın AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştireceği konser saat 20.30'da başlayacak.

Gazipaşa'da özel film gösterimi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Dr. Ahmet Çiçek ise annelik, kadın kimliği ve toplumdaki yeri üzerine saat 13.30'da AKM Perge Salonu'nda ücretsiz bir söyleşi gerçekleştirecek. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan "Mukadderat" filmi de Kadınlar Günü özel gösterimi ile Gazipaşalı vatandaşların beğenisine sunulacak. Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek özel gösterim 7-8 Mart'ta saat 15.30 ve 21.00'de, 9 Mart Pazar günü de saat 13.30 ve 15.30'da izleyiciyle buluşacak. - ANTALYA