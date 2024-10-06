Antalya'da Aşk Şarkısıyla Düğün - Son Dakika
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Antalya'da Aşk Şarkısıyla Düğün

Antalya\'da Aşk Şarkısıyla Düğün

22 yaşındaki Gülay, düğününde lise aşkı Samet için yıllardır söylediği şarkıyı seslendirdi.

06.10.2024 14:16
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Antalya'da 22 yaşındaki genç kadın, lise çağlarında aşık olduğu gence 'bizim evde damat yok' sözlerini içeren şarkıyı söyleye söyleye evinin damadı yaptı. 7 yıl boyunca birbirlerinden kopmayan gençler, güzel bir düğünle dünyaevine girdi. Sesi oldukça güzel olan gelin ise düğününde de yine o şarkıyı söyledi, davetliler ise salona sanatçı geldiğini sandı.

Ortaokulda tanışan ve aynı sınıfta okuyan Gülay (22) - Samet Ulusan (23) çifti, liseye geçtiklerinde ise birbirlerine olan ilgilerini paylaştı. Çevresi tarafından sesinin güzel olduğu söylenen Gülay, o yıllarda söylemeye başladığı 'Aykırı Yollarına' adlı şarkıyı, her defasında erkek arkadaşı Samet için söylemeye başladı.

7 yıl boyunca söyledi, muradına erdi

Genç kadın, 7 yıl boyunca 'bizim evde damat yok' sözlerini içeren şarkıyı fırsat buldukça Samet için okudu ve muradına erdi. Çocukluktan başlayan aşklarını sürdürerek evlilik kararı alan gençler, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Düğününde de okudu

Güzel bir düğünle yeni hayatlarına başlayan çiftten Gülay Ulusan, pasta ve takı merasimi sonrası salona ikinci girişinde ise eşine ve davetlilere sürpriz yaptı. Genç gelin, yıllar önce okuldayken tahtaya kalktığında söylediği şarkıyı bu kez düğününde seslendirdi. Sahneye kendinden önce sesi gelen gelinin şarkısını duyanlar ise sanatçı geldiğini sandı.

"Davetliler kadın sanatçı tuttuğumuzu sanmışlar"

Eşine olan ilgisinin ortaokulda başladığını aktaran gelin Gülay Ulusan, şunları söyledi:

"Ortaokulu beraber okuduk, ön sıramda oturuyordu. Lisede okullarımız ayrılmıştı. Lise 2'de 2018'de tekrar konuşmaya başladık. O zamandan bu zamana kadar konuşmaya başladık. Aramızda çıkan problemler de bizi daha sıkı birbirimiz bağladı. Düğünümüzde de bu şarkıyı söylemek istedim. Çünkü okulda tahtaya çıktığımda da bu şarkıyı söylüyordum. Bu şarkı tek bir kişiye aitti benim için. Bunu da düğünümde kullanmak istedim. Bizim ilk girişimiz merdivenden ve büyük bir gelinlikle indim. Biz takı ve pastadan sonra geri gittik. Orada şarkı söylerken girişimiz sonradan olandı. Şarkı söyleyerek girmek istedim, davetliler de kadın sanatçı tuttuğumuzu sanmışlar."

Damat Samet Ulusan da eşinin şarkıyla geleceğini düğün provasında öğrendiğini belirterek, "Güzel bir düğün oldu bizim için ve mutluyuz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Aşk Şarkısıyla Düğün - Son Dakika

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