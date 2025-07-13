Antalya'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Taburcu Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Taburcu Oldu

Antalya\'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Taburcu Oldu
13.07.2025 10:10
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Kafesten kaçan aslanın saldırısına uğrayan çiftçi Süleyman Kır, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Antalya'da hayvan parkında kafesten kaçan aslanın saldırısı sonucu yaralanan çiftçi Süleyman Kır, tedavisinin ardından taburcu oldu. Aslanın saldırmadan hemen öncesindeki o anı paylaşan Kır, "Sivrisinek ısırmasın diye üstümü battaniye ile örtmüştüm. Battaniyeyi kaldırdığımda aslan gördüm. Ayaklarımı ısırdı. Bir pençe atıyordu, bir ısırıyordu" dedi.

Manavgat ilçesinde 6 Temmuz Pazar gecesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki hayvan parkında bulunan Zeus isimli erkek aslan kafesinden kaçmış, durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Bu esnada aslan Zeus, kaçtığı parka 800 metre mesafedeki bir fıstık bahçesinde uyumakta olan Süleyman Kır isimli çiftçiye saldırmıştı. Aslan itlaf edilirken, saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Sivrisinekten korunmak için örttüğüm battaniyeyi kaldırınca aslan ısırdı"

Yaklaşık 5 günlük tedavisinin ardından Kır, hastaneden taburcu edildi. Aslanla yaşadığı o anları tekrar paylaşan Kır, "Dünyada bu da başımıza geldi. Vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri var. Ömrüm 41 yıl Toros dağlarında hayvan otlatmakla geçti. Hiçbir vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık. 4 yıl önce hayvancılığı bırakıp tarıma başlamıştım ve yer fıstığı ekmiştim. Onları suladıktan sonra biraz yatıp dinlenmek istedik. Hanım, 'Süleyman ayağımızın yanında yabancı bir cisim var, şuna bir bak' dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Onu kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim. Hemen üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım. Sonra aslan 10 metre uzaklaştı. Korku filmlerindeki gibiydi. Daha sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan zaten düşündürecek zaman da bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyordu bir ısırıyordu" dedi.

"Aslana hakkımı helal ediyorum onun bir suç yok"

Yaşananlar sonrası aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli olan insanlara helal etmem. Aslanın bir suçu yok" diyerek olayda ihmali olanlara karşı tepkisinin olduğunu dile getirdi. Kır bu konuda hukuki süreç başlatacağını da sözlerine ekleyip, sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Aslan Saldırısı: Çiftçi Taburcu Oldu - Son Dakika

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