Antalya'da Ramazan Bayramı tatili için güvenlik önlemleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Antalya'da Ramazan Bayramı tatili için güvenlik önlemleri sıklaştırıldı

Antalya\'da Ramazan Bayramı tatili için güvenlik önlemleri sıklaştırıldı

Antalya'da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte iç pazar da hareketlendi. Kentin giriş çıkış noktalarındaki denetimler sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, sürücü ve yolculara iyi yolculuklar diledi ve emniyet kemerlerinin takılması konusunda uyarıda bulundu. Tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler yapılıyor. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bir dizi önlem alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde olumsuz bir olay yaşanmadı. Uygulamaların amacı vatandaşları uyararak herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmamasını sağlamaktır.

06.04.2024 14:16  Güncelleme: 14:26
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Her yıl milyonlarca turistin tatil için geldiği Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi. Bu çerçevede kentin giriş çıkış noktalarındaki denetimler sıklaştırıldı. Uygulamada, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, sürücü ve yolculara, iyi yolculuklar diledi ve özellikle emniyet kemerlerinin takılması noktasında uyarıda bulundu.

9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği iller arasında yer alan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'da, tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı. Özellikle bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü bir dizi önlemler aldı.

Trafik ekiplerinin özellikle Gazipaşa'ndan Patara'ya kadar 10 noktada kontrol bölgeleri kurduğu, şuana kadar olumsuz bir olayın yaşanmadığı belirtildi. Ekipler drone ve cayrokopter ile de havadan sahil hattı boyunca denetimler yapacakları öğrenildi.

Uygulamaların amacının ceza yazmak olmadığı, vatandaşların uyarılarak, herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmaması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Döşemealtı ilçesindeki Kovanlık uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri, birlikte çalışma yaptı. Farklı illerden gelen araçları durduran ekipler, plaka sorgulama, sürücü ve araçtaki yolcuların genel bilgi taramasını yaptı, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, sürücü ve yolculara, iyi yolculuklar diledi ve özellikle emniyet kemerlerinin takılması noktasında uyarıda bulundu. Hekimoğlu, ailelere çiçek ve bilgilendirici broşürler hediye etti.

Sürücü Serhat Tez, " Burdur'dan ailemizin yanına ziyarete geliyoruz. Kurallara uyuyoruz. Emniyet kemerimizi takıp, hız sınırlarına uyuyoruz" dedi.

"Sürücüler dikkatli olsun"

Ankara'dan gelen Orkun Cecelioğlu, "Gelirken yolda hiçbir sıkıntı görmedik. 4 gün boyunca otelde kalacağız. Yolda dikkatli olmak lazım ve hız limitlerine uymalıyız. Hemen her yerde hız sınırı ve kontrol yapıyorlar. Tüm sürücülerin dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan yola çıkan Tunahan Öztaş, "Sahur vakti çıktık, bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Yolda küçük çaplı kazalar vardı. 9 gün boyunca Antalya'dayız" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Ramazan Bayramı tatili için güvenlik önlemleri sıklaştırıldı - Son Dakika

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