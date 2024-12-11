Antalya\'da Dilencilere Yöentilen Denetimler Sıklaşıyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

İlçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında yasal işlem yapılırken, topladıkları paralara da el konuldu. Denetimlerde bir dilencinin üzerinden çıkan 4 bin 340 TL'ye el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde hükmüne istinaden idari para cezası uygulandı. - ANTALYA