Antalya\'da düzenlenen Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası\'nda balıkçılar kıyasıya yarıştı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası'nda balıkçılar kıyasıya yarıştı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya katılan 120 sporcu, kıyıdan attıkları surf oltalarıyla en büyük ve en çok balığı yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Boğazkent turizm sahilinde düzenlenen yarışmada, akşam saat 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar sporcular, kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular hem para ödülü hem de çeşitli ödüllerin sahibi oldu. 1. sporcu, 25 bin, 2. sporcu, 15 bin ve 3. sporcu ise 10 bin lira ile ödüllendirildi.

Yarışmacıların avlandığı alanda çöp bırakmaları halinde ise direkt olarak diskalifiye edildiğini belirten Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Ertosun, "Burada 6. Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası'nı yapıyoruz. Daha önce bu sahilde 2 kez, yine Çıralı Sahili'nde 2 kez, bir kez Kemer Sahili'nde organizasyonlar yapmıştık. Bu turnuvadaki amacımız, sürdürülebilir balıkçılığa, kıyılarımızın korunmasına, olta balıkçıların isteklerine ışık tutmak ve farkındalık oluşturmak. Türkiye'nin her yerinden yarışmaya iştirak eden arkadaşlarımız var. 60 sektörden 2 yarışmacı katılıyor yarışmaya. Toplamda ise 120 balıkçı yarışıyor" ifadesini kullandı.

"Yarışma güzeldi"

Bursa'dan yarışmaya katılan Selahattin Erol, "Bursa surf casting ekibi olarak yarışmaya katıldık. Akşam başladık yarışmaya, şu an bitirmek üzereyiz. Elimizden geleni yaptık. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Av güzel geçti ama balık popülasyonu olarak verim alamadık ama ortam ve yarışma çok güzeldi. 2 balık tuttuk ama sektörde bir şey yapamadık" diye konuştu. - ANTALYA