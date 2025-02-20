Antalya'da Geleceğin İzci Adayları İçin Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Geleceğin İzci Adayları İçin Eğitim Programı Başladı

Antalya\'da Geleceğin İzci Adayları İçin Eğitim Programı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11-15 yaş arasındaki gençler için düzenlediği İzcilik Eğitim Programı'nın başvuruları açıldı. Program, 22 Şubat'tan itibaren başlayacak ve 8 hafta boyunca doğa içerisinde izcilik eğitimi verilecek.

20.02.2025 11:58  Güncelleme: 12:07
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi için 11-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik düzenlenen 5. Dönem İzcilik Eğitim Programına başvurular başladı. İzcilik faaliyetleri 22 Şubat tarihinde başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleceğin izcilerinin yetiştirilmesinde kritik bir rol üstlenecek olan izcilik faaliyetlerinin yeni dönemi için kayıtlar başladı. 11-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik izcilik faaliyetleri 8 hafta boyunca hafta sonları Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Gençlik Kampı ve Eğitim merkezinde gerçekleşecek. İzcilik Eğitim Programı'na ücretsiz olarak kayıt yaptırmak isteyenler www.antalya.bel.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Doğanın içinde izcilik faaliyetleri

Hayvanat Bahçesi'nin hemen yanındaki ormanlık alanda doğa ile iç içe bir ortamda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Gençlik Kampı ve Eğitim merkezinde gerçekleşecek etkinlikte, izci adayları temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, çeşitli düğümler ve oyunlar hakkında eğitim alacaklar. İzci adayları kamp boyunca hem kişisel hem ruhsal olarak kendilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri, doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşama şartlarını bire bir uygulamalı eğitimlerle öğrenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Geleceğin İzci Adayları İçin Eğitim Programı Başladı - Son Dakika

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