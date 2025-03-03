Antalya'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Antalya\'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında, il protokolü ve esnaf bir araya geldi. Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı programda, Ramazan ayının önemine dair mesajlar verildi.

03.03.2025 10:58  Güncelleme: 11:06
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) geleneksel iftar programı Ramazan ayının ikinci gününde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde il protokolü, oda ve kooperatif başkanları, yönetim ile denetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkarların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İftara katılan çok sayıda davetli, il müftüsünün dualarıyla beraber oruçlarını açtı. İftar programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Ramazan ayı boyunca birçok bereket sofrasında buluşacağız. Gönülden gönüle inşa edilmiş manevi köprüler sayesinde varlığımızın da daha da güçlenmesini diliyorum" dedi.

AESOB tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında konuşan Vali Hulusi Şahin, Ramazan'ı bir değerlendirme ayı olarak gördüğünü belirterek, "Ahilik kültürü ölçüde tartıda hata yapmamayı tavsiye eder. Benim esnafım da bunu bu ayda ödetirse Ramazan amacına ulaşır diye düşünüyorum. Büyük kazancın asla amaç olmadığını, asıl amacın hakça bir paylaşım olduğunu ve yaptığımız işlerde helalinden kazanmanın, bereketlendirmenin esas olması gerektiğini hiç unutmayalım. Gıda güvenliğine önem verelim. Yangın başta olmak üzere binalarımızın güvenliğini alalım. Bu Ramazan bu hususta hassasiyet gösterdiğiniz bir Ramazan olsun. Kimsenin canını yakmayalım, kimsenin hakkına girmeyelim. Asıl Müslümanlık budur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın"

Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Allah'ım tutmuş olduğumuz oruçlarınızı kabul eylesin. Bugün burada başta sayın valimiz olmak üzere, iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir aradayız. Güçlü bir Antalya, Türk turizminin verimli topraklarıyla tarımın başkenti Antalya'mızda, bir tarafta çevrelerin başkenti oldu. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ramazan boyunca sayın valimizle, kurum kuruluşlarımızla, belediye başkanlarımızla, bütün ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İftarın ardından konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlikle, kardeşlik duygularının pekiştiği, güzelliklerle dolu, bu rahmet ayında kalplerimizden sevgi, sofralarımızdan bolluk ve bereket, evlerinizden, hanelerimizden, iş yerlerimizden huzur ve mutluluk eksik olmasın. Ramazan ayının sevgi, barış, hoşgörü ortamının gelişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olmasına, İslam aleminin insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayı boyunca birçok bereket sofrasında buluşacağız. Gönülden gönüle inşa edilmiş manevi köprüler sayesinde varlığımızın da daha da güçlenmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Programa, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, oda ve kooperatif başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katılım sağladı.

İftar programı konuşmaların ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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