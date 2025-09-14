Antalya\'da Halk Süt Projesi Çocuklara Sağlıklı Süt Dağıtımına Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı nesillerin yetişmesi ve çocukların doğal sütle buluşması amacıyla 2020 yılında başlattığı Halk Süt Projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ulaşmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi, 2020 yılından beri minikler için sağlıklı bir besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin her bir çocuğu için aylık 8 litre süt desteği sağlanıyor. Hijyenik ve sağlıklı şartlarda hazırlanıp paketlenen sütler, ücretsiz şekilde miniklere ulaşıyor. Projeden, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki tüm çocukları faydalanabiliyor.

8 ayda 525 bin litre süt dağıtıldı

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, Antalya'nın 19 ilçesinde çocukların sağlıklı yetişmesi amacıyla sunulan hizmet, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde on binlerce çocuğa ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, 2025 yılı içerisinde toplamda 10 bin 241 çocuğa süt ulaştırıldığını belirterek, "9 bin 773 aile bu hizmetten yararlanırken, 525 bin 288 litre süt dağıtıldı. 5 yaşını doldurana kadar çocuklarımız her ay projemizden faydalanmaya devam edebiliyor" dedi. - ANTALYA